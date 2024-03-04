اللهم بلغنا رمضان.. دعاء قرب دخول شهر رمضان المبارك 2024

أيام قليلة تفصلنا عن دخول شهر رمضان المبارك 2024 بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، استطلاع هلال شهر رمضان يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس.

دعاء قرب دخول شهر رمضان المبارك 2024

ويهتم المسلمون في هذه الأيام المباركة بالبحث عن دعاء قرب دخول شهر رمضان المبارك 2024، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

ماذا كان يقول رسول الله عند قدوم شهر رمضان؟

كان رسول الله صل الله عليه وسلم يبشر أصحابه بحلول شهر رمضان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم أخرجه أحمد (9/225،226)، والنسائي (4/129)، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب"

وكان رسول الله يردد بعض الأدعية عند قدوم شهر رمضان منها «من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة».

اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه.

اللهم اجعلنا في هذا الشهر الفضيل من عبادك الصالحين.

اللهم تقبّل منّا الصيام والقيام وصالح الأعمال.

اللهم أعنا على شكرك وحسن عبادتك يا كريم.

ما هو أفضل دعاء مستجاب في رمضان؟

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب. اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

يا إلهي إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.