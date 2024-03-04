هبة الأباصيرى: دراما الشركة المتحدة فى رمضان ترفع شعار "شهر الفرحة"

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إن شعار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هو " رمضان شهر الفرحة".

أعمال "المتحدة" الدرامية

وأكدت الأباصيري، خلال تقديمها برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم هذا العام موسمًا رمضانيًا دراميًا متكاملًا بالمعنى الحرفي للكلمة.



وأضافت في حديثها، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بذلت الكثير من الجهود لتقديم أعمال تليق بالمشاهد المصري والعربي بشكل عام.

أعداد مسلسلات السباق الدرامي



وتابعت: "الشركة المتحدة هذا العام تقدم ٢٠ عملا ليصل عدد المسلسلات القصيرة إلى ١٥ مسلسلًا و٩ أعمال طويلة تصل لـ٣٠ حلقة".