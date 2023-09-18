الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هبة الأباصيري توجه رسالة مؤثرة بعد وفاة الفنان أشرف مصيلحي

هبة الأباصيري
هبة الأباصيري

وجهت الإعلامية هبة الأباصيري، رسالة مؤثرة بسبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي، قائلة: " كنت ناوية أقدم رسالة تفاؤل وطاقة إيجابية، لكن تأتي الرياح بما لا تهوى السفن، الرسالة اليوم قد تكون وجعاني أنا شخصيًا، لأنها جاءت نتيجة لوفاة شخص خلوق في عمر الشباب وهو الفنان أشرف مصيلحي رحمه الله". 

وفاة أشرف مصيلحي 

وأضافت الأباصيري خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش بكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن  هذا هو سر الوجع، الفنان أشرف مصيلحي رحمه الله، كان مازال في عز شبابه، شاب طول بعرض وسط أسرته، زرنا بيته وأكلنا معه ومع أسرته، وضحكنا وهزرنا، شريط مر أمام عيني، لرجل كان يعيش وسط أسرته وفجأة جاء الأجل، وهذا بالطبع ليس اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، لكن الموت يوجع ومن المفترض أيضاً أنه يفوق، خاصة وأن موت الشباب من علامات يوم القيامة، معقبة: "لازم طول الوقت، نأخذ بالنا من التذكرة والإشارة، موت الشباب بيخوف، ويجعلنا نفكر أن الموت ليس بالأعمار، ممكن تبقى زي الفل وفي لحظة ينتهي كل شيء". 

وتابعت: "محدش يقول أنا لسه صغير ولسه بدري.. صلوا وقربوا من ربنا.. أنا مش شيخة وبقول ليا وليكم.. موت الشباب بقى كتير، ودي حاجة لازم تخلينا نفوق ونقرب من ربنا".

أشرف مصيلحي وفاة اشرف مصيلحي رسالة مؤثرة موت الشباب هبة الأباصيري

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