المرض الذى تسبب فى وفاة أشرف مصيلحى

سادت حالة من الحزن في الوسط الفني أمس بعد خبر وفاة الفنان أشرف مصلحي، فقد وفاته المنية بعد صراع مع المرض، وتسلط الدستور الضوء في السطور التالية على تفاصيل مرض الفنان أشرف مصيلحي.

ما هو مرض الفنان أشرف مصيلحي؟

تعرض الفنان أشرف مصيلحي لمرض السرطان وظل يقضي أيامه الأخيرة بين المنزل والمستشفى، وجرى تجهيز غرفته بالمنزل بمستشفى به الأجهزة والإمكانيات، ونظرًا لسوء حالته النفسية فقد تعرض خلال تلك الأيام لحالة نفسية سيئة لكثرة الأدوية مع عدم قدرته على الخروج من المنزل، ما زاد من سوء حالته.

وظل الفنان أشرف مصيلحي يعاني من سوء حالته الصحية وظل في مرحلة الخطر بل زادت حالته الصحية سوءا مع عدم رغبته في تناول الطعام والشراب، وكل ما كان يرغبه في تلك الفترة هو الدعاء له وكان يتعامل على أنه مفارق للحياه أجلا أم عاجلا ومع سوء الحالة النفسية تدهورت حالته الصحية.

وتطورت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي إلي أن تم شفاؤه على خير، ولكن الراحل الفنان أشرف مصيلحي تعرض لمرض التهاب الأوعية الدموية نتيجة الأدوية التي كان يعتاد تناولها بسبب إصابة سابقة بالسرطان.

تفاصيل مرض الفنان أشرف مصيلحي

ومن المعروف عن مرض التهاب الأوعية الدموية أنه يتسبب في زيادة سماكة جدران الأوعية الدموية، ما يقلل من عرض الممر عبر الوعاء إذا تم تقييد تدفق الدم، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأعضاء والأنسجة، فوفقا للأبحاث الطبية فإن هذا المرض يؤثر على التهاب الأوعية الدموية على أي شخص، على الرغم من أن بعض الأنواع أكثر شيوعًا بين فئات عمرية معينة، اعتمادًا على النوع الذي لديك، قد تتحسن دون علاج، تتطلب معظم الأنواع أدوية للسيطرة على الالتهاب ومنع تفجيره.