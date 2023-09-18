بعد وفاة أشرف مصيلحى.. فنانون ماتوا فى عز شبابهم

سادت حالة من الحزن أمس بعد إعلان وفاة الفنان أشرف مصيلحي عن عمر ناهز 49 عامًا بعد صراع مع المرض لسنوات، حيث دعت المخرجة منال الصيفي لزوجها “مصيلحي” بالشفاء العاجل بعد دخوله المستشفى مرة أخرى لتدهور حالته الصحية.

ودخل الفنان أشرف مصيلحي في غيبوبة منذ 3 سنوات ليرعاه فريق طبي متخصص على مدار 24 ساعة، حسب كلام زوجته، وكان مصابًا بورم نادر يُعدُّ من أخطر أنواع السرطانات.

وفي السياق، ترصد “الدستور” مشاهير وافتهم المنية في سن صغير.

مصطفى درويش

توفي الفنان مصطفى درويش منذ أشهر عن عمر ناهز 43 عامًا، بعدما ترك علامات استفهام حول ما كان يشعر به في الساعات الأخيرة قبل وفاته، إذ كتب منشورًا على “فيسبوك” في الليلة التي سبقت وفاته: "أنا بس اللي مبقتش عارف أنام"، ليفاجأ الجميع بوفاته بنوبة قلبية.

هيثم أحمد زكى

توفي عن عمر ناهز 35 عامًا وحيدًا في منزله، وهو ما أثار حالة من الحزن في الوسط الفني الذي كان يرى أنه شاب لم يحقق بعد ما تمنى، وأن شعبية والده طغت على موهبته الجبارة التي دفنت في أعقاب مقارنته بما فعله أبوه.

وتوجه جميع من في الوسط الفني إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نعيه بكلمات مؤثرة، منهم محمد إمام: "قلبي واجعني عليك أوي يا هيثم.. إزاي دفنتك وهاخد عزاك.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. مع السلامة يا حبيبي.. هشوفك تاني.. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"، وقالت الفنانة هند صبري: "البقاء والدوام لله.. هيثم الخجول الطيب الوحيد.. الله يرحمك ويحسن إليك ويجمعك بأهلك في الجنة.. #هيثم_أحمد_زكي".

الفنانة ميرنا المهندس

توفت الفنانة ميرنا المهندس عن عمر ناهز 36 عامًا، بعد أن أُصيبت بمرض سرطان القولون منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها، وانتهى الأمر بالوفاة بعد إجراء عملية جراحية في المركز الطبي العالمي.

الفنان عامر منيب

توفي الفنان عامر منيب عن عمر ناهز 48 عامًا بعد صراع دام أكثر من عامين مع مرض سرطان الدم.