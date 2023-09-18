الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك.. اعتماد الجزء الثاني من الحركة القضائية ووفاة أشرف مصيلحي

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار فاتتك.

بالأسماء.. القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية 2023 - 2024

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2023 /2024 بشأن التعيين في وظائف الرؤساء من الفئتين أ، ب والقضاة بالمحاكم الابتدائية، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

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وفاة أشرف مصيلحي تهز الوسط الفني.. موعد ومكان صلاة الجنازة

قررت أسرة الفنان الراحل أشرف مصيلحي تشييع جثمانه، غدًا الاتنين، بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي، على أن يقام العزاء، الثلاثاء، بعد صلاة المغرب في قاعة الروضة.

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سعر جرام الذهب والجنيه والسبائك اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في مصر

مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، حرص عشاق ومحبين الذهب معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث شهدت ثبات جديد في التداولات الصباحية في سوق الصاغة سجلها سعر الذهب اليوم في المحافظات مع تراجع الطلب بالمعدن الأصفر لكي يواصل الملاذ الآمن الهبوط المدوي له في السوق، بالتزامن مع ثبات أسعار الأوقية بالبورصات العالمية للمعادن اليوم.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18- 9 - 2023 والقنوات الناقلة

مع بداية الصباح يشغل أذهان محبين وعشاق كرة القدم المصرية معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-9-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع الماتشات بشكل مباشر وحصري.

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تفاصيل وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول

أعلنت شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD) التابعة للشركة  القابضة للبتروكيماويات، إحدى شركات وزارة البترول 2023، عن احتياج الشركة للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول للتخصص التالي للعمل بمشروع الشركة بميناء دمياط: 

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وزارة الثقافة تستعد لإطلاق مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"

تستعد وزارة الثقافة، بالتعاون مع محافظة سوهاج لإطلاق فعاليات مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون، الذي ينظم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وعضو اللجنة المنفذة والمشرفة علي المشروع التي شكلت بالقرار الوزاري رقم 457 لسنة 2023 برئاسة وزير الثقافة.

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