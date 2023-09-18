الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-9-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مع بداية الصباح يشغل أذهان محبين وعشاق كرة القدم المصرية معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-9-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع الماتشات بشكل مباشر وحصري.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-9-2023 والقنوات الناقلة

وينشر "الدستور" لقاءات هذا اليوم الذي سوف نتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، وذلك عقب  عودة الحياة إلى أوصال الكرة المصرية من جديد سواء كانت على المستوى الأوروبي أو على المستوى العربي.

ونسرد لكم ماتشات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، حيث ينطلق دوري أبطال آسيا 2023-2024، والذي سيواجه فيها الهلال نافباخور نامانجان، بينما سيلتقي الاتحاد السعودي بفريق أجمك من ضمن الجولة الأولى في دور المجموعات.

جدول مباريات اليوم الإثنين 18-9-2023

كما سنتابع عدد من المباريات من ضمن الدوريات الكبري كمباراة بيرنلي ونوتينجهام فورست بالدوري الإنجلزي، ومباراة غرناطة وجيرونا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى إفتتاحية الموسم الجديد من المصري الممتاز، حيث سيلتقي طلائع الجيش والبنك الأهلي.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا- الجولة1

المباراة: الموعد: معلق المباراة:  القناة الناقلة
مومباي سيتي - نساجي مازاندران 17:00 مصر والسعودية. 
الاتحاد - أجمك 19:00 مصر والسعودية رؤوف خليف SSC Sports HD 1.
الفيصلي - ناساف كارشي 19:00 مصر والسعودية - beIN Sports AFC.
القوة الجوية - سباهان اصفهان 19:00 مصر والسعودية عبد العزيز الزيد SSC Extra 2.

السد - الشارقة 21:00 مصر والسعودية عبد الله الغامدي SSC Extra 2.

الهلال - نافباخور نامانجان 21:00 مصر والسعودية عبد الله الحربي SSC Extra 1.

الدوري الإنجليزي في الجولة الخامسة

نوتينجهام فورست - بيرنلي 21:45 مصر والسعودية جواد بده beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإسباني في الجولة الخامسة

غرناطة - جيرونا في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3.

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مواعيد مباريات الدوري المصري في الجولة الأولى

طلائع الجيش - البنك الأهلي في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1
دوري أبطال أفريقيا في الدور الثاني
أهلي بنيغازي - أسيك ميموزا في تمام الساعة  17:30 مصر والسعودية.

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