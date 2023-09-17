الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف إمام عاشور من مباراة المصري البورسعيدي في انطلاق الدوري

إمام عاشور
إمام عاشور

تحوم الشكوك حول مشاركة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي في افتتاح بطولة الدوري.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، بمواجهة المصري البورسعيدي.

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موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب.

إمام عاشور يعاني من كدمة في مشط القدم

يخضع إمام عاشور لفحص طبي للتأكد من جاهزية اللاعب ومدى إمكانية مشاركته في مباراة المصري.

ويعاني إمام عاشور من كدمة خفيفة في مشط القدم تعرض لها في مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ببطولة السوبر المصري.

وعلى الرغم من خوض اللاعب مران أمس السبت في مدينة الطائف السعودية قبل سفر الفريق، إلا أن الجهاز الفني يريد الاطمئنان على مدى جاهزية اللاعب لخوض المباراة التي ستجمع الفريقين.

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كولر يستقر على إشراك موديست وتاو

استقر مارسيل كولر على إشراك الثنائي أنتوني موديست وبيرسي تاو في التشكيل الأساسي بعد تأكد غياب الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا للإيقاف.

وتم إيقاف كهربا لمدة 6 مباريات وحسين الشحات لمدة مباراتين من قبل لجنة الانضباط.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي وتقديم بداية قوية ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد؛ من أجل مُصالحة الجماهير الغاضبة بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي.

وخسر الأهلي بطولة كأس السوبر الأفريقي عقب الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف سجله قائد الفريق الجزائري زين الدين بلعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

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