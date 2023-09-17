الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الظهور الأول لـ"موديست".. تشكيل الأهلى المتوقع أمام المصرى البورسعيدى

استقبال موديست في
استقبال موديست في مرانه الأول مع الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق أمام المصري البورسعيدي.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري بمواجهة المصري البورسعيدي في السابعة مساء الثلاثاء على ستاد برج العرب.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المصري البورسعيدي من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد فقدان لقب السوبر الإفريقي الذي توج به اتحاد العاصمة الجزائري.

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كولر يقرر الاستعانة بـ"موديست" وأفشة وتاو أمام المصرى

استقر كولر على الاستعانة بالثلاثي أنتوني موديست وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة في التشكيل الأساسي أمام المصري البورسعيدي.

ويفقد الأهلي جهود الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى استمرار غياب عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبدالفتاح وحمزة علاء.

وشارك بيرسي تاو وأفشة في الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة بكأس السوبر الإفريقي، في حين لم يشارك موديست مع الفريق حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، استقر المدرب السويسري على الدفع بالثنائي محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم في دفاع المارد الأحمر.

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الأهلي يخسر كأس السوبر الإفريقي

كان الأهلي قد خسر كأس السوبر الإفريقي عقب الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية.

سجل زين الدين بلعيد، قائد الفريق الجزائري، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وفشل الأهلي في حصد اللقب التاسع في تاريخه، في حين فاز الفريق الجزائري باللقب الثاني في تاريخه.

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