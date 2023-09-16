كولر يجهز موديست لقيادة هجوم الأهلى أمام المصرى فى الدورى

طلب المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، تجهيز اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، الوافد الجديد للفريق الأول، للمشاركة في مباراة المصري في افتتاح بطولة الدوري الممتاز، المقررة مساء الثلاثاء المقبل.

وغاب موديست عن تشكيلة فريقه في لقاء السوبر الإفريقي بسبب عملية التسجيل في قائمة الفريق قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري التي خسرها الفريق.

وكشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للأهلي عن رأي المدير الفني، مارسيل كولر، بعد التعاقد مع اللاعب الفرنسي أنتوني موديست لقيادة هجوم الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن كولر أشاد بقدرات موديست وشغفه للتأقلم مع الفريق والتدريب بجدية تامة في أول ظهور له مع الفريق، سواء في التدريبات أو في المباراة الأخيرة في السعودية.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني للأهلي تحدث مع الجهاز المعاون له بأن عامل السن بالنسبة له مجرد رقم وأنه سينجح مع الأهلي، خاصة بعد رؤيته في التدريبات التي شارك فيها مؤخرًا مع الفريق.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم عقب مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، التي خسرها الفريق بهدف نظيف أمس في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

كولر: الخسارة أمام اتحاد العاصمة صادمة ومفيدة لنا

وكان مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، أكد أن خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري صادمة لأننا منحنا المنافس ضربة جزاء دون داع.

وأضاف مدرب الأهلي أن هناك ضربة جزاء واضحة لنا ولم يحتسبها الحكم، ولأول مرة في حياتي أرى حكما يقوم بإتاحة الفرصة وهناك ضربة جزاء.

وأوضح كولر أن الأهلي تعاقد مع مهاجم لم يشارك اليوم لظروف القيد، لافتا إلى أن فلسفته تعتمد على أن كل لاعب يستطيع إحراز الأهداف.

وأشار المدير الفني للأهلي أنه رغم الحزن لخسارة اللقب، لكن قد تكون مفيدة، لقد حققنا كل البطولات العام الماضي من الممكن أن يحصل لدى اللاعبين تشبع، وعن مستوى إمام عاشور ورضا سليم قال قدما مباراة جيدة نحتاج أن يحصلا على فرصة أكبر ومع الوقت سيكونان أفضل.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة المصري مساء الثلاثاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة الأولى من الدوري العام الذي يحمل لقبه في النسخة الماضية.