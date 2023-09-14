موقف موديست من المشاركة مع الأهلى فى السوبر الإفريقى

محاولات مكثفة يجريها الأهلي مع مسئولى الكاف، قبل انطلاق الاجتماع الفني الذي سيقام اليوم الخميس، قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري غدًا في السوبر الإفريقي، من أجل حسم قيد الفرنسي أنتوني موديست الوافد الجديد في قائمة المباراة.

وكشف مصدر أن الأهلي أخطر "كاف" بوصول البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد الألماني لكرة القدم، وتم قيد موديست محليًا، وتم وضعه على السيستم الخاص للاتحاد المصري لكرة القدم، ومن ثم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لكن مسئول "كاف" لم يعتمدوه حتى الآن.

وأضاف المصدر أن "كاف" أخطر إدارة الأهلي بأنهم لهم الحق في الاستعانة بأي لاعب لإجراء تعديل على القائمة الخاصة بالمباراة التي تم إرسالها، وتضم 18 لاعبًا، ولكن بشرط أن يكون قد تم قيده قبل 31 أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن هناك محاولات ودية تجري، وسيطرح الأمر من جديد في الاجتماع الفني، لكن بشكل كبير، فإن موديست خارج حسابات الأهلي أمام اتحاد العاصمة، ولكنه سيشارك مع الأهلي بدءًا من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بشكل طبيعي.

موديست شارك في مران الأهلي بالسعودية

أنتوني موديست الوافد الجديد قد شارك في تدريب الفريق الأول مساء أمس بالسعودية، إلا أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، استقر على عدم مشاركة المهاجم الجديد في مواجهة السوبر الإفريقي، بسبب مخاوفه من المجازفة، وأيضًا لعدم الجاهزية التام، خاصة أن المباراة ستكون فاصلة ولا وقت فيها لتجربة لاعب، فلا بد أن يكون الأساسي أو البديل على نفس القدر من الجاهزية الفنية والبدنية والتأقلم والانسجام مع زملائه في ظل الوقت الضيق لخوض المباراة المرتقبة.

ووصلت، أمس الأول الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد اختتم تدريباته، ظهر الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء غدٍ الجمعة بمدينة الطائف.