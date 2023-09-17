الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المصرى

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة المصرى المقرر لها مساء الثلاثاء باستاد الجيش المصرى ببرج العرب، فى أولى مواجهاته ضمن رحلة الدفاع عن لقب الدورى الذى توج به فى نسخته الأخيرة.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قد منح كولر لاعبيه راحة سلبية أمس بعد خوض مواجهة السوبر الإفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، التى أقيمت بملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية فى مدينة الطائف بالسعودية.

ويستمر غياب عمرو السولية ومحمود متولى للإصابة، وكرم فؤاد وأكرم توفيق لعدم الجاهزية الفنية بعد غيابهما فترة طويلة استمرت قرابة 10 شهور، بسبب قطع فى الرباط الصليبى، وحسين الشحات للإيقاف بعد أزمته مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

ويخوض الفريق مرانه اليوم الأحد وغدًا الإثنين قبل أن يختار السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، قائمة الفريق التى يسافر بها إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق هناك، وسيدعم الفريق فى مباراة المصرى المهاجم الفرنسى أنتونى موديست، الذى حال عدم قيده قاريًا من خوضه مواجهة السوبر الإفريقى.

إدارة الأهلي تطلب السعة الكاملة في لقاء سان جورج الإثيوبي

من ناحية أخري، أرسلت إدارة النادى الأهلى خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه حضور السعة الكاملة لجماهيره فى مواجهة سان جورج الإثيوبى، المقرر لها 24 سبتمبر الحالى فى ذهاب دور الــ32 لدورى أبطال إفريقيا، حيث تقرر أن تقام المباراتان فى القاهرة بناء على الاتفاق بين الفريقين.

كما قرر مجلس إدارة الأهلى تعيين محمد شوقى رئيسًا لبعثة فريق كرة السلة التى تشارك فى بطولة كأس العالم للسلة بسنغافورة، وخالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالنادى، ليكون رئيسًا لبعثة اليد رجال وسيدات التى تشارك فى بطولة إفريقيا بالكونغو، ومهند مجدى رئيسًا لبعثة فريق السلة التى ستشارك فى البطولة العربية بقطر.

وكان الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر بهدف نظيف أمام اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية على كأس السوبر الإفريقي.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل العودة للاستعداد لمواجهتي المصري، في افتتاح بطولة الدوري للموسم الجديد وسان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.