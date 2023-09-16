السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من الدوري

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

تستمر عمليات البحث فى محر ك جوجل عن موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز في نسختها الجديدة لموسم 2023-2024 والقنوات الناقلة، بعد خسارة المارد الأحمر أمس الجمعة من اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف فى مباراة السوبر الأفريقي 2023.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي فى تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، جميع مباريات الدوري المصري بشكل حصري، ومن المقرر نقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدى في الدوري عبر قناة OnTime SPORTS.

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مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري 2023

الجولة الأولى

الأهلي × المصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري، على ملعب استاد برج العرب، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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الجولة الثانية

سيراميكا كليوباترا × الأهلي، يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، على ملعب استاد المقاولون العرب، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة (تؤجل المباراة حال إعلان الكاف إقامة إياب دور 32 للأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري).

الجولة الثالثة

الأهلي × الإسماعيلي، يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر المقبل، على ملعب استاد برج العرب، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الرابعة

الجونة × الأهلي "مؤجل".

الجولة الخامسة

الأهلي × بلدية المحلة، يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر المقبل، على ملعب استاد القاهرة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، (تؤجل المباراة في حال وصول الأهلي نصف نهائي الدوري الإفريقي).

الجولة السادسة

المقاولون العرب × الأهلي، يوم السبت الموافق 4 نوفمبر المقبل، على ملعب استاد المقاولون، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة (تؤجل المباراة في حال وصول الأهلي لنهائي الدوري الإفريقي).

الجولة السابعة

الأهلي × سموحة، أحد يومي 28 أو 29 نوفمبر، على ملعب استاد القاهرة.

الجولة الثامنة

زد × الأهلي، أحد يومي 5 أو 6 ديسمبر، على ملعب استاد القاهرة.

الجولة التاسعة

الأهلي × الاتحاد السكندري "مؤجل".

الجولة العاشرة

الزمالك ضد الأهلي "مؤجل".

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