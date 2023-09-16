الظهور الأول.. ماذا قدمت صفقات الأهلى الجديدة أمام اتحاد العاصمة؟

خسر الفريق الأول بـنادي الأهلي السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية.

وحقق السويسري مارسيل كولر مع الأهلي 5 بطولات محلية وقارية؛ كأس السوبر المحلي والدوري ودوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس مصر.

وهي البطولة الثانية التي يخسرها السويسري مع المارد الأحمر منذ توليه قيادة الفريق قبل عام بعد خسارة كأس العالم للأندية في نسختها الأخير.

على الرغم من التدعيمات الجديدة الذي نجح مسئولو القلعة الحمراء في إبرامها خلال الميركاتو الصيفي الجاري سواء بضم أمام عاشور ورضا سليم واستعادة صلاح محسن وكريم نديفيد من الإعارة إلا أن ظهور ثلاثة لاعبين في اللقاء كان مستواهم متفاوت.

ونرصد خلال التقرير ماذا قدمت صفقات الأهلى فى الظهور الأول كالتالي:

تعد مواجهة السوبر الإفريقي هي الأولى لـ أمام عاشور الوافد الجديد للقلعة الحمراء منذ غيابه لفترة طويلة بعد الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، حيث كان أكثر لاعبي الأهلي تسديدًا على المرمى بالتساوي مع رضا سليم بتسديدتين.

وكانت هناك 3 محاولات من إمام عاشور للمراوغة كما خسر حيازة الكرة فم ولم يقطع أو يعترض أي تمريرة للفريق الجزائري، وخسر في التحامات الأرضية بينما نجح في الالتحامات الهوائية خلال سير اللقاء.

وسبق وشارك أمام عاشور في ودية ألوميني السلوفيني وطلائع الجيش قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

رضا سليم أفضل لاعبي الأهلي رغم الخسارة من اتحاد العاصمة

يعتبر المغربي رضا سليم الوافد الجديد أيضًا صاحب الأداء الأبرز في صفوف صفقات الأهلي الجديدة خلال الظهور الرسمي الأول نجح في التسديد مرتين على المرمى وتخطت دقة تمريراته 75%.

أهدر رضا سليم فرصة كبيرة للتسجيل بعدما فاجأ دفاع اتحاد العاصمة لكن تألق الحارس أسامة بن بوط، حال دون تسجيله أول أهدافه مع الأهلي.

كما قام بثلاثة تدخلات دفاعية وفقد الكرة في عدد قليل جدًا خلال مشاركته وبعد استبداله قلت خطورة جبهة الأهلي اليمنى.

صلاح محسن يحقق رقمًا سلبيًا.. والضامة تبعد كريم نديفيد

شارك صلاح محسن العائد من الإعارة قادما من سيراميكا كليوباترا كبديل خلال أحداث الشوط الثاني على حساب رضا سليم في الدقيقة 64 لكنه لم يظهر كثيرًا داخل منطقة الجزاء.

ولمس صلاح محسن الكرة 8 مرات فقط وكان صاحب أقل نسبة تمرير صحيح بين لاعبي الفريقين تمريرة واحدة صحيحة من أصل 5 تمريرات.

وتفوق صلاح محسن في جميع الصراعات الهوائية وفاز بالكرة في ثلاث مناسبات أمام مدافعي الفريق الجزائري وخسر حيازة الكرة .

كريم نديفيد تم استبعاده من قائمة الفريق لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري لإصابته بشد في العضلة الضامة قبل سفر بعثة القلعة الحمراء إلي السعودية.

وعن مشاركة الصفقات الجديدة بشكل أساسي في السوبر الإفريقي، أكد كولر أن اللاعبين الجدد قدموا مستوى جيدًا للغاية في الشوط الأول، حيث إن رضا صنع خطورة في أكثر من فرصة وإمام عاشور ظهر بشكل جيد، ولكن لم يحصلوا على السرعة الخاصة بنا، أو يدخلوا الرتم الخاص بنا، ومع الوقت سينسجمون مع الفريق خاصة إمام عاشور العائد من الإصابة بعد غياب طويل قرابة 4 أشهر.