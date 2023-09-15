الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إمام عاشور ورضا سليم أساسيان.. تشكيل الأهلى لمواجهة اتحاد الجزائر فى السوبر الإفريقى

مران الأهلي
مران الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيواجه اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

ويستضيف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، المباراة التي ستقام في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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إمام عاشور أساسيًا في تشكيل الأهلي

ضم تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - حسين الشحات

وشهد التشكيل تواجد الوافدين الجدد إمام عاشور ورضا سليم بدلًا من محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو بعد عودته متأخرًا من معسكر منتخب جنوب إفريقيا.

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كولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي

كان كولر قد عقد محاضرة أخيرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه إلى ملعب المباراة.

وشرح المدرب السويسري  العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

وقبل مغادرة الفندق، قرر المدير الفني إقامة تدريب خفيف للاعبين قبل التوجه مباشرةً إلى الملعب.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والتتويج ببطولة السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

وكان آخر تتويجات الأهلي بالسوبر الإفريقي في ديسمبر عام 2021 عندما فاز على الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

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