كولر يطالب لاعبى الأهلى بالحذر من الهفوات الدفاعية فى مباراة اتحاد العاصمة

اعتمد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على المحاضرات النظرية التي عقدها في فندق الإقامة للفريق لتحفيظ لاعبي المارد الأحمر خطة المباراة، خاصة أن المنافس لم يخض أي مواجهات رسمية بتشكيله الجديد قبل لقاء اليوم في السوبر الإفريقي.

وحذر كولر لاعبي الأهلي خلال المحاضرات من الانسياق وراء نغمة أن المنافس لم يظهر بالشكل الجديد في الدوري الجزائري للنسخة الماضية، وكان ينافس للهروب من شبح الهبوط.

وأكد المدير الفني للأهلي أن اتحاد العاصمة حاصل على لقب بطولة الكونفيدرالية، ويجب احترامه، خاصة أن البطولة في الأساس قائمة على مباراة واحدة ولا تقبل أي استهتار أو أخطاء تتسبب ضياع اللقب.

كما طالب السويسري بالحذر من الهفوات الدفاعية وتفاديها من البداية، وضرورة التعامل مع المباراة على فترات، والالتزام بالتعليمات التي تم سردها خلال المحاضرات الأخيرة من أجل الخروج بالمباراة لبر الأمان والعودة باللقب.

وطالب كولر اللاعبين بفرض رقابة صارمة على مهاجمي اتحاد العاصمة عن طريق غلق المساحات أمامهم في كل مناطق الملعب، مبينا أنه ليس هناك أي مجال لإهدار أي فرصة أمام مرمي المنافس.

وشدد المدير الفني للأهلي علي ضرورة لعب الكرة من لمسة واحدة لمنع قطع الكرات في وسط الملعب، أو إيجاد المنافس أي ثغرة في الفريق.

كولر يعول على القوة الهجومية أمام اتحاد العاصمة الجزائري

ويعول كولر على القوة الهجومية الضاربة بقيادة محمود كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو الذين تألقوا في الموسم الماضي؛ بجانب استمرار عناصر القوة الضاربة في التشكيلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. وفي خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور أو (أفشة) بيرسي تاو رضا سليم أو(حسين الشحات). وفي خط الهجوم: محمود كهربا.

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي اللقاء وهو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، كما يشارك للمرة 11 في تاريخه ببطولة كأس السوبر الإفريقي الذي يأمل الأحمر في التتويج به على غرار ما حققه الفريق في الموسم الماضي استعاد خلاله لقب دوري الأبطال بجانب لقب الدوري المصري والسوبر المحلي مرتين وكأس مصر.