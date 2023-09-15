الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر الإفريقى| مران بدنى للاعبى الأهلى بفندق الإقامة.. وكولر يعقد محاضرة أخيرة

مران الأهلي
مران الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة الطائف؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.
وقام أندرياس إندويا، مخطط الأحمال بوضع برنامج إعداد بدني مناسب للمباراة، بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.
واختتم الفريق تدريباته، أمس الخميس، بعدما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت تركيزا كبيرا وحماسا شديدا بين اللاعبين.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

 كولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي 

 يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

من المقرر أن تنطلق المحاضرة في السادسة والربع، يقوم خلالها المدير الفني بشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

وقرر الجهاز الفني إقامة تدريب خفيف للاعبين بفندق الإقامة في إطار التجهيز المناسب للمباراة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم تدريباته، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة ترفيهية ببداية المران، في إطار البرنامج الخاص بتجهيز اللاعبين لخوض المباراة.

وعقد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، لمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.

مران الأهلي كولر اتحاد العاصمة الجزائري السوبر الأفريقي الطائف

مواد متعلقة

قبل لقاء الأهلى واتحاد العاصمة.. ماذا يفعل بطل دورى أبطال إفريقيا فى كأس السوبر؟

عودة الرباعى الدولى للانتظام فى مران الأهلى قبل السوبر الإفريقى

مران الأهلى.. الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقى

الأكثر قراءة

برلمانية تتقدم بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

"الداخلية" تضبط "ربع طن مخدرات" و89 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

السيسى.. رئيس اختاره الشعب فاختار لهم "حياة كريمة"

لتمكين فرق الإنقاذ من البحث.. السلطات الليبية تقرر منع المدنيين من دخول درنة

الحلم.. "حياة كريمة" طفرة حقيقية فى تطوير قرى ونجوع مصر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس