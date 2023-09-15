السوبر الإفريقى| مران بدنى للاعبى الأهلى بفندق الإقامة.. وكولر يعقد محاضرة أخيرة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة الطائف؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وقام أندرياس إندويا، مخطط الأحمال بوضع برنامج إعداد بدني مناسب للمباراة، بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

واختتم الفريق تدريباته، أمس الخميس، بعدما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت تركيزا كبيرا وحماسا شديدا بين اللاعبين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

كولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

من المقرر أن تنطلق المحاضرة في السادسة والربع، يقوم خلالها المدير الفني بشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

وقرر الجهاز الفني إقامة تدريب خفيف للاعبين بفندق الإقامة في إطار التجهيز المناسب للمباراة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم تدريباته، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة ترفيهية ببداية المران، في إطار البرنامج الخاص بتجهيز اللاعبين لخوض المباراة.

وعقد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، لمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.