الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحذر لاعبى الأهلى قبل مواجهة اتحاد العاصمة فى السوبر

مران الأهلي
مران الأهلي

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأول عقب المران الخفيف في فندق الإقامة بالطائف، وقام بعرض ملخص لآخر مباريات اتحاد العاصمة الجزائري قبل الوصول إلى السعودية.

وقال كولر للاعبي الأهلي إن تلك الفيديوهات لطريقة لعب الموسم الماضي ولكن هناك لاعبين اختلفوا بعد أن تعاقد مع عناصر أخرى، ويجب الحذر من المنافس وعدم الانصياع وراء حملة البعض من أنه سيكون صيدًا سهلًا.

وأضاف مارسيل كولر أن الفريق الجزائري تعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد، ولديه طموحات كبيرة ويدخل المباراة دون ضغوط جماهيرية كما هو الحال للأهلي نظرًا لأن البعض يشدد على حسم الفريق الأحمر للقب للفوارق الفنية مع المنافس وهذا غير صحيح لأن كرة القدم ليست لها معايير سوى الاجتهاد والتركيز داخل الملعب.

وأوضح كولر أنه لن يقبل بأي حال بوجود استهتار أو تعالٍ من اللاعبين في بداية الموسم بل طالبهم بغلق أي حديث عن رحيل البعض أو خروجه للإعارة أو البيع النهائي وهذا أمر انتهى فعليًا وتم إغلاق القائمة.

وأكد كولر أن السعي نحو الفوز بالمباراة وحسم اللقب الأول للموسم الجديد هو غايته ولا سبيل عن ذلك لإسعاد الجماهير.

تاو يشارك في مران الأهلي استعدادًا لمباراة اتحاد العاصمة

 وكان بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي شارك في المران الختامي، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وانضم "تاو" لبعثة الفريق صباح اليوم، بعد أن أنهى مشاركته في معسكر منتخب جنوب إفريقيا.

بدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين في منتصف الملعب وقراءة الفاتحة قبل انطلاق بقية الفقرات التدريبية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرة بدنية قصيرة، في ضوء برنامج الإعداد للمباراة، فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة شهدت أداءً قويًّا من اللاعبين وسط أجواء إيجابية للغاية، استعدادًا للمباراة التي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة اليوم، وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

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