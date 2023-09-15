قبل لقاء الأهلى واتحاد العاصمة.. ماذا يفعل بطل دورى أبطال إفريقيا فى كأس السوبر؟

يواجه نادي الأهلي، اليوم، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة كأس السوبر الإفريقي 2023.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الملك فهد الدولي، بمدينة الطائف، حيث تُنظم البطولة في المملكة العربية السعودية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 4 HD القطرية.

بطولة كأس السوبر هي بطولة سنوية يُنظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بين بطلي البطولتين القاريتين التابعتين له، وفاز فريق أفريكا سبور الإفريقي بالنسخة الأولى للبطولة عام 1993.

ويملك نادي الأهلي رقم قياسيا في التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب، يليه غريمه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

ويُشارك النادي الأهلي في المباراة بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، فيما يلعب اتحاد العاصمة الجزائري للمرة الأولى في البطولة، بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ولكن ماذا يفعل بطل دوري الأبطال عندما يلعب كأس السوبر؟ في هذا التقرير نستعرض بالتفصيل:

وبدأت المواجهة بين بطلي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية عام 2004، بعد إلغاء بطولة كأس الكئوس، حيث كان بطل تلك المسابقة الأخيرة يلعب في كأس السوبر أمام بطل دوري الأبطال.

وفي ست مناسبات فقط، خسر الفائز بدوري أبطال إفريقيا في هذه المسابقة، فيما تُوج بباقي النسخ الـ25.

وفاز نادي أفريكا سبورتس الإيفواري على الوداد المغربي في النسخة الأولى في أبيدجان عام 1993 بعد أن كان بطلًا لكأس الكئوس.

وتغلب النجم الساحلي على الرجاء الرياضي عام 1997 بعد أن كان بطلًا لكأس الكئوس أيضًا.

أما أول تتويج لبطل كأس الكونفيدرالية، فكان عن طريق المغرب الفاسي الذي فاز على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا عام 2012 آنذاك.

وفاز الرجاء على الترجي التونسي عام 2019، ليعود ذلك الفريق الأخير بعد تتويجه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، ليخسر أمام الزمالك بطل كأس الكونفيدرالية آنذاك عام 2020.

وكان آخر تتويج لفرق كأس الكونفيدرالية بكأس السوبر، فوز نهضة بركان بنسخة العام الماضي على حساب مواطنه الوداد المغربي.

وخسر الأهلي بطولة كأس السوبر الإفريقي عام 2015 عندما كان بطلًا لكأس الكونفيدرالية، أمام وفاق سطيف الجزائري، بركلات الترجيح.