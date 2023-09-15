السوبر الإفريقى| الكاف يختار مصطفى عبده للمشاركة فى مراسم تقديم الكأس

اختارالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الكابتن مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي الأسبق، للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الإفريقي، خلال المباراة التي تجمع الفريق مع اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الجمعة.

وجاء اختيار الـ«كاف» للكابتن مصطفى عبده للمشاركة في تقديم كأس البطولة؛ نظرا لتاريخه الكبير وكونه أحد أبرز اللاعبين في القارة.

وسيقوم الكابتن مصطفى عبده بالدخول إلى أرض الملعب قبل ٢٠ دقيقة من انطلاق المباراة حاملا كأس البطولة، ويشاركه الكابتن حاج عدلان، نجم الكرة الجزائرية الأسبق.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

السوبر الإفريقى| فقرة ترفيهية بمران الأهلى

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد اختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة ترفيهية ببداية المران، في إطار البرنامج الخاص بتجهيز اللاعبين لخوض المباراة.

وعقد الجهاز الفني محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران؛ لمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.

وشارك بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الختامي استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان "تاو" قد انضم لبعثة الفريق، صباح أمس، بعد أن أنهى مشاركته في معسكر منتخب جنوب إفريقيا.

وبدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين في منتصف الملعب وقراءة الفاتحة قبل انطلاق بقية الفقرات التدريبية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، فقرة بدنية قصيرة، في ضوء برنامج الإعداد للمباراة، فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة شهدت أداءً قويًّا من اللاعبين وسط أجواء إيجابية للغاية، استعدادًا للمباراة التي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.