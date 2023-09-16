غياب خطورة الأهلي.. ماذا قالت صحف الجزائر عن فوز اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي؟

احتفلت الصحف الجزائرية بتتويج فريق اتحاد العاصمة بلقب كأس السوبر الأفريقي 2023 على حساب الأهلي.

وكان فريق الأهلي قد تلقى هزيمة قاسية ومفاجئة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب "الملك فهد" في مدينة الطائف بالسعودية، في كأس السوبر الأفريقي 2023.

وسجل زين الدين بلعيد هدف اتحاد العاصمة الجزائري الوحيد في الدقيقة 43 من زمن اللقاء من ركلة جزاء.

تعليق صحف الجزائر على تتويج اتحاد العاصمة بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي

وكانت البداية مع صحيفة "البلاد" الجزائرية، والتي عنونت "تتويج تاريخي لاتحاد الجزائر بـ"السوبر الأفريقي" على حساب الأهلي المصري".

وأضافت الصحيفة، أن بن شيخة، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة، نجح في تحقيق هدفه الذي استمات عليه بالفوز على الأهلي.

وتابعت الصحيفة، اتحاد العاصمة يحصد ثاني ألقابه بعد تتويجهم بلقب كأس الاتحاد الأفريقي.

صحيفة "البلاد" الجزائرية

أما صحيفة "النهار" الجزائرية، فقد جاءت بعنوان "اتحاد العاصمة يطيح بالأهلي ويتوّج بالسوبر الأفريقي"، مُضيفة: "أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة، نجحوا في إنهاء الشوط الأول لصالحهم بهدف دون رد من تسجيل زين الدين بلعيد، عن طريق ضربة جزاء".

وتابعت الصحيفة، أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري ينجح في التتويج بكأس السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخ النادي.

صحيفة "النهار" الجزائرية

فيما خرجت صحيفة "الشروق" الجزائرية، بعنوان "اتحاد العاصمة يتوّج بالكأس الأفريقية الممتازة"، مُضيفة: "اتحاد العاصمة نجح في أن يكمل موسمه التاريخي تحت قيادة بن شيخة، ويحصل على لقب قاري ثاني".

وتابعت الصحيفة، أن اتحاد العاصمة يُعد ثاني فريق جزائري يُحقق هذا الإنجاز وينتزع لقب كأس السوبر الأفريقي من الأهلي، وذلك بعدما توّج وفاق سطيف باللقب القاري في عام 2015.

صحيفة "الشروق" الجزائرية

واتفقت صحيفة "الغد" الجزائرية، مع نظيرتها السابقة، فقد جاءت بعنوان "اتحاد العاصمة يتوّج بكأس السوبر الأفريقي 2023".

وأكدت الصحيفة في تقريرها: أن اللقاء بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري شهد غياب خطورة النادي الأهلي، حيث لم يظهر الفريق المصري كالمعتاد.