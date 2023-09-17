الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش فى افتتاح الدورى

طلائع الجيش والبنك
طلائع الجيش والبنك الأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، عن طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي في افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز خلال موسم 2023/ 2024.

وتنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي في تمام السابعة مساء غدٍ الإثنين.

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مصطفى عثمان حكم مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي إلى مصطفى عثمان حكم الساحة، ويعاونه كل من عماد العقاد وأحمد عبدالمنعم وسيكون محمد وفا حكمًا رابعًا.

وسيتولى إدارة تقنية الفيديو كل من مصطفى مدحت حكمًا للتقنية ومحمد الشناوي حكمًا مساعدًا.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية مع المصري البورسعيدي في المباراة التي ستقام في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي لتخطي أحزانه بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

ويأمل الأهلي في مصالحة جماهيره بعد خسارة كأس السوبر الإفريقي، من خلال تحقيق الفوز وبدء الموسم الجديد بكل قوة.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة المصري المشاركة الأولى للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد الذي انضم للفريق في الميركاتو الصيفي الأخير.

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الزمالك في مهمة صعبة أمام بيراميدز

أما نادي الزمالك فسيكون في مهمة صعبة للغاية أمام بيراميدز في بداية مشوار الفريقين ببطولة الدوري.

ويريد الزمالك مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية.

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