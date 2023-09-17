3 أخطاء لـ"أوسوريو" كلفت الزمالك الخسارة من أرتا سولار في الكونفدرالية

تعرض فريق الزمالك لخسارة مفاجئة أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد بالأمس في ذهاب دور الـ٣٢ للكونفدرالية الإفريقية.

وارتكب الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو العديد من الأخطاء التي ساهمت في خسارته بهدفين دون رد ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

- رعونة هجومية

خلال الشوط الأول أهدر الزمالك 3 فرص محققة، وأبرز تلك الفرص المهدرة كانت عن طريق يوسف إبراهيم أوباما الذي عاد من جديد للزمالك بعد انتهاء فترة إعارته في السعودية.. ولم ينجح الزمالك بسبب إهدار تلك الفرص في التسجيل مبكرا وإنهاء آمال منافسه.

- ضعف دفاعي

خلال الشوط الثاني ظهر الضعف الدفاعي الواضح في أداء الزمالك، وبنظرة للهدف الثاني الذي سُجل في شباك الزمالك نجد حسام عبد المجيد مدافع الفريق على مسافة بعيدة من لاعب أرتا سولار ومنحه فرصة إرسال العرضية التي تابعها زميله داخل منطقة الجزاء مستغلا عدم التغطية العكسية لحاتم سكر ومسجلا الهدف الثاني وسط غياب تام من عمق الدفاع أيضا.

- مساحات بالجملة

ترك أوسوريو مساحات بالجملة في دفاعات الزمالك خلال مواجهة أرتا سولار، وساهم هذا الأمر في استقبال الزمالك لهدفين فضلا عن غياب أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح الثنائي الهجومي الأكثر تأثيرا مع الزمالك.

مران الزمالك

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه صباح اليوم فى صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة في تنزانيا قبل العودة إلى القاهرة.

وتغادر بعثة فريق الزمالك العاصمه التنزانيه دار السلام فى الخامسه مساء اليوم ومنها إلى مطار أديس أبابا وتمكث ترانزيت 3 ساعات قبل العوده إلى القاهره لتصل فى الثانيه فجر غدا الإثنين، عقب خوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.