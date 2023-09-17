الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزارة الثقافة تستعد لإطلاق مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تستعد وزارة الثقافة، بالتعاون مع محافظة سوهاج لإطلاق فعاليات مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون، الذي ينظم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وعضو اللجنة المنفذة والمشرفة علي المشروع التي شكلت بالقرار الوزاري رقم 457 لسنة 2023 برئاسة وزير الثقافة. 

كما تضم اللجنة كلاً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب، ورئيس مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، ورؤساء قطاعى صندوق التنمية الثقافية، والفنون التشكيلية والكاتب الصحفى وليد الدرمللى مدير ومؤسس المشروع، كما تضمن قرار وزيرة الثقافة تشكيل لجنة تنفيذية من وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد عبدالهادى مدير عام شئون مكتب محافظ سوهاج.

من جانبه، أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص 18 ألفا و400 مواطن من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، والتي تُقدم خدماتها بـ 204 مقرات بمختلف المدن والمراكز، مشيرًا إلى فحص 34 ألفا و400 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، ومبادرة "صحة المرأة".

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 10 آلاف طفل ضمن مبادرة "السمعيات" بسوهاج، التي تُقدم خدماتها أيضا بـ 204 مقرات بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 1000 مواطن ضمن مبادرة "كبار السن من ٦٥ عاما فما فوق"، وذلك بأربعة مراكز كمرحلة أولى وهى "سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا".

بلد الثقافة والفنون وزيرة الثقافة محافظ سوهاج دار الأوبرا المصرية وزير الثقافة لجنة عليا برئاسة وزيرة الثقافة وفعاليات ثقافية متنوعة حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

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