تفاصيل وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول

أعلنت شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD) التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات، إحدى شركات وزارة البترول 2023، عن احتياج الشركة للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول للتخصص التالي للعمل بمشروع الشركة بميناء دمياط:

وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة البترول 2023

مهندس ميكانيكا بخبرة لا تزيد عن ١١ عام (رئيس قسم / مدير إدارة)

شروط التقديم في وظائف وزارة البترول 2023

وأوضحت الشركة فى منشورها على بوابة العاملين بقطاع البترول التابع للوزارة، أنه يفضل أن يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة محل إقامته محافظة دمياط .

كما أشارت شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD)، إلى أنه على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجي ملئ الإستمارة في موعد أقصاه 1 أكتوبر 2023 من خلال الضغط على الرابط التالي: (اضغط هنا لملئ الاستمارة) .

ونوهت السويس لمشتقات الميثانول، بأنه يرجى ملئ كافة البيانات (إن أمكن) بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية) وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب وإستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.

وقالت إنه في حالة تقديم الطلب بأسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على البوابة فقط.

شركة السويس لمشتقات الميثانول تهدف إلى إنتاج مواد كيميائية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على البتروكيماويات الأساسية المنتجة محلياً باستخدام الموارد البشرية الماهرة وأحدث التقنيات، لتلبية جزء من الطلب المحلي وتصدير الفائض.

أهم أعمال ونتائج الشركة

تنتج الشركة مشتقات الفورمالدهيد اعتماداً على حوالي ٤٥ ألف طن سنوياً من مادة الميثانول المنتجة بشركة ميثانكس مصر و ٤۸ ألف طن سنوياً من مادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو، بالإضافة إلى مادة النافتالين المستوردة، وحمض الكبريتيك المنتج بالسوق المحلي، ومادة الصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية.