الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول

شركة السويس لمشتقات
شركة السويس لمشتقات الميثانول

أعلنت شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD) التابعة للشركة  القابضة للبتروكيماويات، إحدى شركات وزارة البترول 2023، عن احتياج الشركة للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول للتخصص التالي للعمل بمشروع الشركة بميناء دمياط: 

وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول

 التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة البترول 2023

مهندس ميكانيكا بخبرة لا تزيد عن ١١ عام (رئيس قسم / مدير إدارة)

شروط التقديم في وظائف وزارة البترول 2023

وأوضحت الشركة فى منشورها على بوابة العاملين بقطاع البترول التابع للوزارة، أنه يفضل أن يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة محل إقامته محافظة دمياط .

كما أشارت شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD)، إلى أنه على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجي ملئ الإستمارة في موعد أقصاه 1 أكتوبر 2023 من خلال الضغط على الرابط التالي:  (اضغط هنا لملئ الاستمارة) .

 

حركة تنقلات لمديرى عموم العمليات بشركات قطاع البترول

 

ونوهت السويس لمشتقات الميثانول، بأنه يرجى ملئ كافة البيانات (إن أمكن) بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية) وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب وإستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.

وقالت إنه في حالة تقديم الطلب بأسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على البوابة فقط.

البترول: 263 مليون قدم مكعب غاز يوميًا مبيعات خلال العام المالى

شركة السويس لمشتقات الميثانول تهدف إلى إنتاج مواد كيميائية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على البتروكيماويات الأساسية المنتجة محلياً باستخدام الموارد البشرية الماهرة وأحدث التقنيات، لتلبية جزء من الطلب المحلي وتصدير الفائض.

أهم أعمال ونتائج الشركة

تنتج الشركة مشتقات الفورمالدهيد اعتماداً على حوالي ٤٥ ألف طن سنوياً من مادة الميثانول المنتجة بشركة ميثانكس مصر و ٤۸ ألف طن سنوياً من مادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو، بالإضافة إلى مادة النافتالين المستوردة، وحمض الكبريتيك المنتج بالسوق المحلي، ومادة الصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية.

وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول القابضة للبتروكيماويات السويس لمشتقات الميثانول الاعارة بنظام الإعارة وظائف وزارة البترول وظائف وزارة البترول 2023

الأكثر قراءة

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

بعد تجاوز محرز.. أرقام قياسية يستهدفها الفرعون المصرى صلاح هذا الموسم

رابط تقديم الخدمة العامة 2023.. وموعد تسجيل الطلب والأوراق اللازمة

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

تفاصيل وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية