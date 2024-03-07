يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن امساكية شهر رمضان الكريم، حيث تعتبر امساكية شهر رمضان من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين، ويكثر التساؤل بشكل مستمر عن التفاصيل الخاصة عن إمساكية شهر رمضان وعدد ساعات الصيام في شهر رمضان.

امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام أول الشهر المبارك

امساكية شهر رمضان ٢٠٢٤

وتعتبر امساكية شهر رمضان من أكثر الأمور التي تلقي اهتماما ضخما من قبل المسلمين حول العالم العربي باكلمه فتعتبر امساكية شهر رمضان من أكثر الامور التي تشغل بال المسلمين لمعرفة التفاصيل الكاملة حول امساكية شهر رمضان الكريم.

ووفقا للبحوث الفلكية، فأنه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024، أي يفصلنا عنه 6 أيام فقط، ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا، على أن يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

أعلن مركز الفلك الدولي، حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، فمن المتوقع أن يبدأ شهر شوال؛ أول أيام عيد الفطر 2024، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.

أما عن امساكية شهر رمضان، فكما هو موضح فى الصورة امساكية شهر رمضان والتي يتضح من خلالها مواعيد الاذان لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وذلك خلال ٣٠ يوما.

عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان ٢٠٢٤

أعلنت البحوث الفلكية عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2024 والذي يوافق تبعًا لحساباتهم يوم 11 مارس المقبل، وسيكون موعد آذان الفجر في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:43 صباحًا، بينما يكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:00مساء، وسيكون عدد ساعات صيام رمضان 2024 13 ساعة و18 دقيقة.