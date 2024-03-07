الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن نرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهانى القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بكل خير ويمن وبركات".

وأضاف: "إننا إذ نستلهم من هذا الشهر المبارك ما اختصه به الله سبحانه وتعالى من فضائل رحمته وفيض كرمه وعطائه، وما يزخر به من دفع الجميع للعمل والعبادة معًا، لنؤكد لفخامتكم على وقوفنا جميعًا خلف قيادتكم الحكيمة وسياستكم الرشيدة لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققت على أرض مصر، داعين المولى القدير أن يسدد على طريق الخير والحق خطاكم نحو تحقيق طموحات الشعب المصرى الأبيّ في غدٍ مشرق في ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وفخامتكم بخير".

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