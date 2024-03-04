الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: قانون الضمان الاجتماعى الموحد سيحقق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

أشادت النائبة حياة خطاب عضو  مجلس الشيوخ بموافقة المجلس، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد نهائيًا خلال جلسته العامة.

وقالت خطاب خلال تصريحات لها اليوم إنه في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين تم إعداد هذا القانون، حيث إنه يعطي الحق للمواطن المصري البسيط أن يتمتع بنظام التأمين من خلال حصوله على دعم نقدي بصفة دائمة أو مؤقتة.

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مجلس الشيوخ يناقش تعديلات مقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعى

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مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعى

وأضافت عضو الشيوخ أن هذا القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة، مقدمة الشكر لكل من أسهم في اخراج هذا القانون  .

وأشارت خطاب إلى المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي  الموحد والذي ينص علي صرف الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، المرض المزمن، المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية والمرأة غير المعيلة أو اليتيم وكل من ينطبق عليهم الشروط.

وشددت النائبة على أن قانون الضمان الموحد سوف يحقق الحماية الاجتماعية وسيقوم أيضًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال الدعم النقدي المقدم لهم، قائلة: "شكرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولى اهتمامه بهؤلاء الفئات منذ توليه الحكم"، موضحة أن هذه الفئات عانت كثيرًا من التهميش إلى أن جاء من ينصفها.

كما قدمت خطاب الشكر للرئيس السيسي على دعمه لصندوق قادرون باختلاف رغم الظروف الاقتصادية العالمية، موضحة أن الرئيس حريص على دمجهم ومشاركتهم بالمجتمع.

عضو مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي الموحد الاثنين حياة كريمه التأمين للتمكين الاقتصادي

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