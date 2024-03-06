الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادي بحزب المؤتمر: التسعير العادل للجنيه ضربة قاضية للسوق السوداء

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ضربة قاضية للسوق السوداء لتجارة العملة، وانتهاء عملية الدولرة وامتصاص الأموال الموجودة فى السوق المصري.

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حزب المؤتمر: توحيد سعر الصرف يحقق التوازن في السوق النقدية

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البنك المركزى يقرر السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق

البنك المركزي

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار من قبل البنك المركزى يساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم، مما يعني استقرار الأسعار وخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع توحيد سعر الصرف للعملة.

تحرير سعر الصرف

وأكد السعيد غنيم، أن تحرير سعر الصرف يخلق توازنًا بشكل مباشر، ولهذا يعد هذا القرار ضربة جديدة للسوق السوداء، ويقطع الطرق على تجارة العملة والمضاربة بالدولار، لضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

سعرين للدولار

وتابع "غنيم" أن الأوضاع الأخيرة المتمثلة في وجود سعرين للدولار انعكست على الأسعار بشكل مباشر، وتدخل البنك المركزي يساهم بقوة في إعادة التوازن للسوق مرة أخرى.

حزب المؤتمر السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والإقراض للسوق السوداء لتجارة العملة

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