نائبة بورسعيد تطالب بزيادة مشروعات الطاقة والغاز وزيادة المشاركة المجتمعية

شاركت النائبة أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والذين يزورون بورسعيد لتفقد مشروعات الغاز والطاقة بالمحافظة.

وقد حضرت النائبة أمل عصفور الاجتماع الذي تم عقده مع محافظ بورسعيد في الديوان العام للمحافظة بحضور رئيس اللجنة وهيئة المكتب وأعضاء اللجنة الموقعين وبحضور النائب حسن عمار عضو مجلس النواب والتنفيذيين لمحافظة بورسعيد وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ببورسعيد.

وفي كلمتها بالاجتماع، رحبت النائبة أمل عصفور باللجنة وثمنت زيارتها للمحافظة، وأكدت على التعاون الكامل بين الكتلة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وبين اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد لحل مشكلات المواطنين بالمحافظة...

وقد طالبت النائبة اللجنة بتوجيه الجهود لزيادة مشروعات الطاقة والغاز ببورسعيد والمشروعات اللوجستية الداعمة لاستغلال الموقع المتميز للمحافظة وربطها بشبكة طرق ووجود ميناءين بالمحافظة؛ لزيادة فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكدت النائبة ضرورة أن تحظى محافظة بورسعيد بفرص عمل أكبر لأبناء بورسعيد في شركات الطاقة، مع زيادة نسب المشاركة المجتمعية لجميع الشركات المتواجدة غرب بورسعيد لدعم المحافظة ومن أهمها المشاركة في رصف طريق بورسعيد دمياط.

كما أكدت النائبة على ضرورة استغلال المنطقة الحرة ببورسعيد والتأكيد على دور بورسعيد التجاري لخدمة السياحة الداخلية التي تزايدت في الآونة الأخيرة، وكذلك زيادة المشروعات الصناعية العاملة بنظام المنطقة الحرة لزيادة فرص العمل للشباب.

ومن منطلق كونها أمين سر لجنة التعليم، طالبت النائبة بضرورة الاهتمام بمدارس التعليم الفني ودعم جهود تطويرها وزيادة عدد المدارس المنشأة بالتعاون بين الشركات والهيئات ووزارة التربية والتعليم وخاصة المدارس الموجهة للتعليم الفني في مجال الطاقة والغاز لدعم هذه المشروعات بالعمالة الفنية المؤهلة للعمل في المشروعات المقامة والتي ستقام في محافظة بورسعيد مع ضرورة الاهتمام بإعداد وأوضاع المعلمين خاصة في مجال التعليم الفني.