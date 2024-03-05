وزير البترول يستقبل وفد البرلمان خلال زيارة حقل ظهر للغاز الطبيعي

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن صادرات الغاز الطبيعي بلغت العام الماضي 2023 نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي صادرات بترولية نحو 8 مليارات دولار.

وأضاف وزير البترول أن حجم الاستثمارات المحققة في قطاع البترول منذ 2014 /2015 وحتى ديسمبر 2023 بلغت تريليون و455 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول طارق الملا وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في زيارة لحقل ظهر للغاز بمحافظة بورسعيد.

ورحب الوزير بالوفد في حقل ظهر ليشاهدو ما يجري من عمل بالحق مؤكدا أهمية تعظيم المكون المحلي والصناعة الوطنية الخامات ومستلزمات الانتاج وأكد على الجهود لتنمية حقل ظهر خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته من أجل المشاركة المجتمعية بكل المدن والمحافظات وفق متطلبات وأولويات التنمية المستدامة ومنها التعليم والصحة والبيئة.

واستعرض محمد حجازي مدير عام حقل ظهر تاريخ اكتشاف حقل منذ اكتشاف حقل ظهر ٢٠١٥ حيث نحو 20 بئرا وشبكة تحكم بحرية و5 خطوط بحرية ومحطة المعالجة بمساحة 550 فدان حيث بدأ الإنتاج في 2017.

جاء ذلك خلال تفقد وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حقل ظهر للغاز بمحافظة بورسعيد.

وكان الدكتور طارق الملا وزير البترول في استقبال الوفد حيث اصطحب النواب في جولة داخل منطقة العمليات ودورة الأعمال بحقل ظهر.

واستعرض خالد موافي رئيس شركة بترول بلاعيم عمل محطات الإنتاج والموانئ البحرية لنقل الزيت والغاز مستعرضا خطوات العمل والإنتاج بحقل ظهر.

وقال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان الوصول الي اكتفاء ذاتي من الغاز كان حلم ووفر مليارات الدولارات من خلال حقل ظهر.

وأشاد السويدي بانجازات قطاع البترول شركة بتروجيت واملي مقاول مشروع حقل ظهر بما يعني ان ما ينتج هو إنتاج محلي ووطني وهو أمر مهم جدا.

ودارت نقاش بين النواب وبين وزير البترول خلال اللقاء حيث رد الوزير على تساؤلات النواب.

ويضم الوفد البرلماني عدد كبير من النواب من بينهم النواب رشا رمضان ومحمد جنيدي وكيلا اللجنة وخالد عبد المولى أمين سر اللجنة والنواب ووجيه أباظة وأحمد العقاطي واحمد الخشن ودودو العمده وخالد مشهور وعبد الله لاشين وعبد الباقي تركيا وعلاء عبد النبي وسامح حبيب وعبد الله لاشين وأحمد حجازي وإيهاب عبد العظيم وحسام حلمي ماضي محمود ومحمد طايع ورفعت شكيب.

كما شارك الوفد النائبات سناء حسان وهويدة طعيمة وعفاف زهران وصفاء جابر وايه فوزي فتى والنائبة نشوى رائف.