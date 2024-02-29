خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز وطرق الدفع

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن غلق باب الاستعلامات عن قيمة استهلاك فاتورة الغاز الطبيعي للافراد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الثلاثاء الماضي، على أن تعود الخدمة للعمل والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الغاز الطبيعي مرة أخرى غدا الجمعة الموافق 1 مارس 2024.

الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024

ويسعى العديد من الأفراد إلى معرفة طرق الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير لعام 2024، وذلك عبر استخدام محرك البحث "جوجل" بعدما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتدشين موقع إلكتروني حتى تسهل على المواطنين المستفيدين من خدماتها معرفة كل ما يريده بدلًا من الذهاب الى مقرات الشركة.

الخطوات اللازمة لسداد فواتير الغاز والطرق المتاحة

وفي ظل التطور المستمر للتكنولوجيا، برزت الأدوات الرقمية كالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية كعناصر حيوية تسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية في الزمن الحالي، ويتيح هذا الانتقال الرقمي للمستخدمين الاستفادة من كفاءة وسرعة هذه الأدوات في تنفيذ مختلف المعاملات، بما في ذلك استعلامات الفواتير وعمليات الدفع.

قراءة عداد الغاز

مع التطور السريع للتكنولوجيا في عصرنا، أصبح الأشخاص قادرين على الاستفادة من الخدمات الرقمية لتنظيم ومراقبة استخدامهم للغاز، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى فواتيرهم و سدادها بكل سهولة ويسر.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز 2024



حددت شركة بتروتريد نافذة زمنية محددة تتيح خلالها للعملاء الاستعلام عن فاتورة الغاز لمعرفة حجم استهلاكهم واستكشاف الخيارات المتعددة للدفع، تقدم هذه الخدمة من اليوم الأول حتى السابع والعشرين من كل شهر.

الخطوة الأولى:

القيام بزيارة الموقع الإلكتروني، عن طريق الرابط التالي: (اضغط هنا).

الخطوة الثانية:

القيام بالانتقال إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد بالنقر على الرابط المحدد لهذا الغرض.

الخطوة الثالثة:

القيام بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا كان لديك واحد بالفعل، أو أنشئ حسابًا جديدا باستخدام تفاصيل عداد الغاز الخاص بك في حال لم يكن لديك حساب.

الخطوة الرابعة:

القيام بادخال المعلومات المطلوبة مثل رقم العداد وتفاصيل العقار بما في ذلك المنطقة والوحدة السكنية، والتي يمكن العثور عليها في الفواتير السابقة لديك.

الخطوة الخامسة:

بعد إدخال هذه المعلومات بشكل صحيح، ستتمكن من الاطلاع على تفاصيل فاتورتك، بما في ذلك المبلغ المستحق وتاريخ الاستحقاق.



أما بخصوص طرق الدفع، يوفر الموقع العديد من الخيارات لتسهيل دفع الفواتير، وتشمل هذه الخيارات الدفع من خلال التطبيق الرسمي لبتروتريد، أو استخدام بوابات الدفع الإلكتروني مثل فوري، أمان، ومصاري، فضلًا عن الدفع عبر البنوك المحلية.