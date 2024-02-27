الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اليوم أخر فرصة للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2024

الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى

حددت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم 27 فبراير كآخر يوم للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي، ولتسجيل القراءات وتسديد الفواتير، ويسعى العديد من الأفراد إلى العثور على طرق وطرق فعّالة للاستعلام عن فواتير الغاز باستخدام محرك البحث العالمي "جوجل".

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

مع التقدم المستمر في التكنولوجيا، أصبحت الأدوات الرقمية، مثل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، جزءًا حيويًا يُسهِم في تسهيل وصول الأفراد إلى الخدمات الأساسية في الوقت الحالي، ويمكن لهذا التحول الرقمي أن يمكّن المستخدمين من الاستفادة من كفاءة وسرعة هذه الأدوات في تنفيذ مختلف المعاملات، بما في ذلك استعلامات الفواتير وعمليات الدفع.

قراءة عداد الغاز

ومع هذا التقدم السريع للتكنولوجيا في زمننا، أصبح الأفراد قادرين على الاستمتاع بفوائد الخدمات الرقمية لتنظيم ومراقبة استهلاكهم للغاز، وبفضل هذا التطور، يمكن للأفراد الوصول إلى فواتيرهم بسهولة وفعالية، وكذلك إمكانية سدادها عبر وسائل رقمية بكل يسر.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

ولغرض تسهيل هذه العمليات، حددت شركة بتروتريد نافذة زمنية محددة تتيح للعملاء الاستعلام عن فواتير الغاز، مما يتيح لهم معرفة حجم استهلاكهم وفحص الخيارات المختلفة المتاحة للدفع، تتيح هذه الخدمة للعملاء الاستفادة منها من اليوم الأول حتى اليوم السابع والعشرين من كل شهر.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة بتروتريد وسيلة مريحة لعملائها للوصول إلى معلومات فواتيرهم وخيارات السداد المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، يمكن للعملاء زيارة الرابط التالي: [اضغط هنا]

للحصول على معلومات فاتورة الغاز، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة بتروتريد عبر الرابط المخصص لهذا الغرض.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا كان لديك بالفعل، أو أنشئ حسابًا جديدًا باستخدام تفاصيل عداد الغاز الخاص بك إذا لم يكن لديك حساب.

3. أدخل المعلومات المطلوبة مثل رقم العداد وتفاصيل العقار، ويمكن العثور على هذه المعلومات في الفواتير السابقة.

4. بعد إدخال المعلومات بشكل صحيح، ستتمكن من الاطلاع على تفاصيل فاتورتك، بما في ذلك المبلغ المستحق وتاريخ الاستحقاق.

طارق الملا يبحث مع السفير الإيطالي مستقبل تكرير البترول

هيئة البترول توقع اتفاقتى تعاون لدعم التوسع فى حلول التحول الرقمى

فيما يتعلق بطرق الدفع، يقدم الموقع عدة خيارات لتسهيل عملية دفع الفواتير. يمكنك الدفع من خلال التطبيق الرسمي لبتروتريد، أو باستخدام بوابات الدفع الإلكتروني مثل فوري، أمان، ومصاري. كما يتاح أيضًا الدفع عبر البنوك المحلية.

فاتورة الغاز قراءة عداد الغاز آخر موعد لسداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد وزارة البترول والثروة المعدنية

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد شهر فبراير 2024

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

الطاقة النظيفة.. تعرف على الفرق بين الغاز الطبيعي والمسال

هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير لعام 2024

الاستعلام عن رابط فاتورة الغاز المنزلي عن شهر فبراير 2024.. التفاصيل هنا

طارق الملا يبحث مع السفير الإيطالي مستقبل تكرير البترول

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد عن شهر فبراير 2024

وزير البترول يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع المرصد المتوسطى للطاقة

الأكثر قراءة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

بيان مهم من وزارة الداخلية حول شهادات تحركات العمالة الموسمية فى الحج

النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل جواهرجى بولاق أبوالعلا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس في غزة

10 أسرى مقابل كل محتجز إسرائيلى.. تفاصيل جديدة بشأن هدنة غزة

شهداء وجرحى بالعشرات فى القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة لليوم 144 تواليًا