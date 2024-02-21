هيئة البترول توقع اتفاقتى تعاون لدعم التوسع فى حلول التحول الرقمى

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في ثالث أيام مؤتمر ومعرض مصرالدولي للطاقة إيجبس 2024 توقيع اتفاقين بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي شنايدر اليكتريك وهواوي تكنولوجيزالعالميتين لدعم التوسع في مشروعات التحول الرقمي.

أحدث الحلول والبرامج

وتأتي الاتفاقية الأولي مع شركة شنايدر اليكتريك في إطار الجهود المتواصلة للهيئة وحرصها على توفير أحدث الحلول والبرامج من خلال الشركاء التكنولوجيين بما يخدم خطة ومشروعات التحول الرقمى بقطاع البترول، حيث سيتم تقديم أحدث إصدارات شركة شنايدرمن برامج وتكنولوجيات فى إنشاء مركز القيادة الإستراتيجي لقطاع البترول في وزارة البترول والثروة بالعاصمة الإدارية.

الهيئة العامة للبترول

وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس خالد كامل، مدير شركة شنايدر إليكتريك مصر بحضور المهندسة إيمان وافي، مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات.

شركة هواوي تكنولوجيز العالمية

وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة هواوي تكنولوجيز العالمية في ظل تزايد مشروعات التحول الرقمى بقطاع البترول المصرى سواء للأنظمة الصناعية أو تكنولوجيا المعلومات واحتياج هذه المشروعات بشكل أساسى لتجهيز مراكز بيانات رقمية متنوعة في المنشآت البترولية، وإعطاء مزايا لهيئة البترول في تجهيزات وحلول مراكز البيانات الرقمية التي تقدمها هواوي.

وقع الاتفاق الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وجيم ليو العضو المنتدب لشركة هواوي تكنولوجيز مصر بحضورالمهندسة إيمان وافي، مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية العديد من الاتفاقيات بين مصر وشركات عالمية متخصصة فى مجال الطاقة والبترول والغاز والتحول الرقمي، وشهد مؤتمر ومعرض إيجبس خلال اليوم الثالث والأخير زخمًا من كل الدول العربية والأجنبية.