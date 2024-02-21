الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"شل" العالمية تتطلع لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة فى مصر

وزير البترول من الحدث
وزير البترول من الحدث

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى ختام فعاليات مؤتمر مصر للطاقة "إيجبس ٢٠٢٤"، سلسلة من اللقاءات والمباحثات، حيث عقد جلسة مباحثات مع يوجين أوكيبير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل لشئون الاستكشاف والاستراتيجية ومحفظة الأعمال.

بحضور روول ماس نائب رئيس الشركة لمشروعات غاز شرق المتوسط وداليا الجابري رئيس شل مصر، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

موقف مشروعات الشركة


وأوضح "الملا"، أنه تم استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة فى مصر، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة، في إطار سعيها لزيادة الإنتاج.

وأضاف أن شركة شل من الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول، وهناك تعاون ونجاحات معها خلال السنوات الماضية، في الأنشطة البترولية المختلفة، لافتًا إلى أهمية الإسراع في أعمال التنمية من خلال تكثيف برامج الحفر لعدد من الآبار باستخدام احدث التكنولوجيات للإسراع فى وضعها على الإنتاج.

تحقيق اكتشافات جديدة

من جهته؛ أكد يوجين اعتزاز شل بالعلاقة القوية مع قطاع البترول والتزامها بتعزيز التعاون المشترك، لافتًا إلى تطلع الشركة لتحقيق اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ثقة فى قطاع البترول المصري 

وقالت داليا الجابري، رئيس شركة شل مصر، إن هناك ثقة في قطاع البترول المصري، وما زالت هناك فرص جاذبة لاستثمارات الشركة في ظل الاحتمالات الغازية المؤكدة، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مثمرًا مع شركة إيجاس والشركاء إينى وبتروناس؛ للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

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