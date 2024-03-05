الثلاثاء 05 مارس 2024
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سياسي

طلب إحاطة ينتقد صمت جامعة العريش وعدم تقديم العزاء في الطالبة نيرة الزغبي

الطالبة نيرة
الطالبة نيرة

تقدم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بطلب إحاطة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بشأن حالة الصمت الرهيب وغير المبرر من قبل جامعة والذي قد تسبب في عدم وضـوح الحقائق في قضية مقتل الطالبة نيرة، مما تسبب في غموض وذعر وحالة عدم وضوح بين الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في نص طلب الإحاطة: "المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إعمالًا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجها إلى: الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رئيس جامعة العريش بشــــــــــــان، بعد متابعة ملايين المصريين عن كسـب واقعة "الابتزاز الإلكتروني" للطالبة نيرة (الطالبة بكلية الطب البيطرى - بجامعة العريش) في الوقت الذي التزمت، فيه الجامعة بالصـمت الرهيب وغير المبرر والذي قد تسبب في عدم وضـوح للحقائق  للرأي العام انطلاقًا من مبدأ الشفافية، ولاسيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها ".

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وقال بدوي في طلبه: “كان يجب على مسئولي الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة، والأخطر من ذلك أن الجامعة وإدارة كلية الطب البيطري لم تتواصـل حتى مع أسـرة الطالبة لتقديم واجب العزاء لهم وهو أقل ما يجب تقديمه لهذه الأسرة المكلومة لاسيما وأن الواقعة حدثت داخل أسوار الجامعة فكان من الأحرى إجراء تحقيق في هذه الواقعة داخل حرمها الجامعي”.

النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات طلب إحاطة مجلس النواب الصـمت الرهيب التواصل الاجتماعي

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