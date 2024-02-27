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سياسي

بعد حادث "فتاة الشروق".. "اتصالات النواب" تطالب بسيستم مراقبة وكاميرات ثابتة طوال رحلات شركات نقل الركاب

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة اتخاذ عدة تدابير احترازيه فورية، تتعلق بجميع التطبيقات الالكترونية، والشركات المخصصة لتشغيل سيارات النقل الذكي، لضمان سلامة الركاب وجودة الخدمة المقدمة لهم عن طريق استحداث نظام تكنولوجي للمراقبة والمتابعة من قبل الشركة علي الرحلات، من خلال سيستم متكامل وكاميرات مراقبة ثابته،  ورصد كامل لمسار الرحلات مع وجود خط ساخن للطورائ لأى شركة تعمل في هذا المجال، حتى يتمكن الراكب بالاتصال بهذا الخط الساخن حال حدوث اى مشكلة.

وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم،انه يجرى دراسة مجموعة من الإجراءات والتدابير والمقترحات في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى لا يتكرر ما حدث حادث وواقعة فتاة الشروق.

كما طالبت لجنة الاتصالات بضرورة أن يتيح التطبيق المشغل للخدمة "الأبليكشن" إمكانية طلب ايقاف الرحلة حال طلب الراكب في عدم استكمال لأى سبب من الأسباب بحيث تتيح هذه الميزة توقيف السيارة من قبل التطبيق.

واقترحت اللجنة ضرورة عمل اتفاقية لتطبيق الاجراءات الالكترونية الجديدة التي سيتم التوصل إليها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطبيقات سيارات النقل الذكي، وفق المقترحات التي سيتم طرحها من قبل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ومنها ضرورة ان يكون هناك جهة اتصال واحة تربط اطراف الخدمة وهى الشركة والسائق والراكب للحد من أى مشكلات مستقبلية لشركات النقل الذكي.

وطالبت اللجنة بضرورة أن تعمل شركات النقل الذكي من خلال تطبيقاتها الالكترونية على توعية المستخدمين بعناصر الأمان والقواعد العامة للسلوك، لكل الأطراف.

على صعيد أخر قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وذلك ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي "AFASU" الذهبية يعكس اهتمام مصر بالملف السياحى والأوضاع الداخلية وخطوة ايجابية يجب العمل على حسن استغلالها بشتى الطرق.

حادث فتاة الشروق النائب أحمد بدوي التطبيقات الإلكترونية اوبر كريم وأوبر لجنة الاتصالات بمجلس النواب

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