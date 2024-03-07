الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024

بنك
بنك

أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، حيث ستكون كما يلي:

للموظفين: من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

للجمهور: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

تأتي هذه المواعيد تماشيًا مع حرص البنك المركزي على توفير أفضل الخدمات المصرفية للجمهور خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة طبيعة الشهر الفضيل واحتياجات المواطنين.

ويُمكن للجمهور الاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك من خلال:

  • فروع البنوك: حيث ستعمل البنوك وفقًا للمواعيد المُعلنة.
  • الصرافات الآلية: حيث ستكون متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
  • الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: حيث يمكن للجمهور إجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة من خلال مواقع البنوك الإلكترونية وتطبيقاتها على الهواتف الذكية.

وأهاب البنك المركزي، بالجمهور ضرورة اتباع التعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم.

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