الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

باقى من الزمن 10 أيام .. موعد بداية شهر رجب 2024

شهر رجب
شهر رجب

موعد بداية شهر رجب 1445 / 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك فى الأيام القليلة الماضية .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

موعد شهر رجب 2024

من جانبها نشر معهد البحوث الفلكية بيان له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى جاء فيه ": "إنه طبقا للحسابات الفلكية  للعام الهجرى 1445، فأنه يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 1و59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445 الموافق 11/1/2024 (يوم الرؤية).

وأوضح البيان ،أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مكة المكرمة وفى القاهرة وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، مشيرا 

إلى أن القمر يغًرب  قبل غروب الشمس بـ ٣ دقائق فى مكة المكرمة و٧ دقائق فى القاهرة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (۲- ۹ دقيقة)، وفى العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (۱- ۱۷ دقيقة)، وبذلك يكون يوم الجمعة 12/1/2024 هو المتمم لشهر جمادى الآخر .1445

موعد عيد الفطر 2024 فلكيًا واستطلاع هلال شهر شوال 1445

13 يناير ..أول أيام شهر رجب 

ويكون أول يوم فى شهر رجب 2024 فلكيا هو يوم السبت 13/1/2023، وفقا للحسابات الفلكية، وستكون عدته 29 يوما، لينتهى فى 10 فبراير 2024

وعلى صعيد متصل لابد أن تحسم دار الإفتاء موعد بداية شهر رجب  وذلك من خلال  استطلاع الهلال فى يوم الرؤية الذى يوافق يوم 29 من الشهر الهجري

موعد شهر شعبان 1445

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن بداية شهر شعبان 1445، ستكون يوم الأحد 11 فبراير 2024 ويستمر حتى الأحد 10 مارس 2024، وفقا لما أوضحه معهد البحوث الفلكية فى بيانه بشأن التقويم الهجرى لعام 1445.

 

أول أيام شهر رمضان 2024

وستكون بداية شهر رمضان 2024 فلكيا، يوم الاثنين 11 مارس 2024، وهو أول أيام شهر رمضان 1445، فيما سينتهى الشهر المعظم فى 9 إبريل 2024

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موعد شهر رمضان 2024.. وأبرز رسائل التهنئة بالشهر الكريم

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هل هلاله| موعد شهر رمضان 2024 وتاريخ إجازة عيد الفطر 1445 في مصر

 

شهر رجب معهد البحوث الفلكية موعد بداية شهر رجب موعد شهر شعبان 1445 اول ايام شهر رمضان 2024

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