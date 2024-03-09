السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

شيكابالا يثير الجدل بتوجيه إشارة لجماهير الأهلى عقب خسارة الكأس (فيديو)

شيكابالا
شيكابالا

أثار محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل عقب نهاية المواجهة التي خسرها فريقه أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

والتقى الأهلي مع الزمالك على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

وتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين دون رد ليتوج باللقب للمرة الـ39 في تاريخه.

وعقب انتهاء المباراة، توجه شيكابالا إلى الجماهير المتواجدة في ملعب "الأول بارك" قبل أن يوجّه إشارة بيده مثيرة للجدل، وكأنه يشير إلى ساعة أو توقيت.

ويلتقي الأهلي  مع البنك الأهلي في المباراة المقبلة من بطولة دوري نايل.

 

شيكابالا الزمالك الاهلى مباراة نهائي كأس مصر مباراة الأهلى والزمالك

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