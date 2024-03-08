كأس مصر| كهربا: "سعيد باللقب.. انتظروا مسيرة حافلة بالبطولات مع الأهلي"

أعرب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة.

ووجه “كهربا” الشكر للاعبين والجهاز الفني على جهودهم التي انتهى إلى التتويج ببطولة كأس مصر رقم 39.

وأكد “كهربا” أنه غير مشغول بالعدد السابق لبطولاته مع الفريق، لأنه يتطلع لمسيرة أطول مع الأهلي يتخللها مزيد من البطولات.

وعن الضغوط التي يتعرض لها، قال: “من الطبيعي التعرض لضغوطات لأنني ألعب للأهلي، ولكن تركيزي دائمًا في الملعب فقط دون الالتفات لضغوطات أو بعض الشائعات”.

وشدد كهربا على التزامه بتعليمات الجهاز الفني ورؤيته دائمًا، مؤكدًا أن دوره هو السعي لتقديم أفضل ما لديه مع زملائه من أجل الفوز وتحقيق البطولات.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة ٢-٠، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في مدينة الرياض بالسعودية.