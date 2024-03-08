الجمعة 08 مارس 2024
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رياضة

مصطفى شوبير: دعم الجمهور كلمة السر.. وكأس مصر أفضل هدية

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

أعرب  مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الأهلي ‏بقلب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ‏مساء اليوم على ملعب “الأول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر. ‏

وأكد “شوبير” أن الفوز بلقب كأس مصر أفضل هدية للجماهير الداعمة للفريق في كل الأوقات، ‏ودائمًا يتواجدون وراء الأهلي في كل مكان، مشددًا على أن الجماهير تظل كلمة السر ‏في الفوز بالبطولات.‏

وتطرق “شوبير” للحديث عن علاقته بكابتن الفريق محمد الشناوي، قائلًا إن “الشناوي” أخ أكبر لجميع اللاعبين ودائمًا يدعم زملاءه في الفريق، وأشاد بموقفه وحرصه مع ‏ياسر إبراهيم على التواجد في السعودية مع الفريق رغم انتهائه من برنامج التأهيل.‏

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، سجل هدف التقدم ‏إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب ‏بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.‏

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