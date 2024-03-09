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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

سعر الفراخ البيضاء
سعر الفراخ البيضاء

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024 محور تساؤل الملايين من المواطنين قبيل استطلاع هلال شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في تخزين البروتين الداجني ومشتملاته لتوفير الوقت والجهد للتفرغ للعبادة والطاعة وقراءة القرآن الكريم والصلاة والقيام.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 9-3-2024

يعرض الدستور للقراء أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024 والذي تشهد استقرار ملحوظ في الأسواق المصرية للمستهلكين وذلك عقب توفير الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 110 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيها، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيهات وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 135 جنيها، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 90 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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تحرك برلمانى بشأن تثبيت سعر الفائدة لأراضى المجتمعات المعرانية الجديدة

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 9-3-2024


يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر من 8.75 إلى 9:00 جنيها.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي المشعر من 9:00 إلى 9:25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الهجين من 9:50 إلى 9:75 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الروزي للتسمين من 18:00 إلى 18:50 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الروزي الفيومي من 15:00 إلى 15:25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الجميزة من 16:00 إلى 16:25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو شفير بيور من 14:50 إلى 14:75 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت أبيض فوق 42 جرام من 28:00 إلى 28:25 جنيه.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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تحرك برلمانى بشأن تثبيت سعر الفائدة لأراضى المجتمعات المعرانية الجديدة


أسعار البط اليوم السبت 9-3-2024

يتراوح سعر  البط المسكوفي من 35:00 إلى 35:25 جنيه.

يتراوح سعر  البط المولار من 35:00 إلى 35:25 جنيه.

يتراوح سعر  البط التسمين من 23:00 إلى 23:25 جنيه.

يتراوح سعر  البط الفرنساوي من 23:00 إلى 23:50 جنيه.

يتراوح سعر  البط الشريفان من 23:00 إلى 23:00 جنيه.

يتراوح سعر  البط ألماني من 23:00 إلى 23:25 جنيه.

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الفراخ بـ96 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

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رسميا.. سعر السكر اليوم في الأسواق ومعارض أهلا رمضان

بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

استقرار في بورصة الدواجن خلال جلسة الافتتاح يوم السبت الموافق 9 مارس 2024 وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتوفير المعروض في الأسواق المصرية للمستهلكين خلال الشهر الكريم وفقا لتصريحات الحكومة المصرية.

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أسعار الدواجن في الأسواق المصرية 

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