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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الفراخ بـ96 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

دواجن وبيض
دواجن وبيض

استقرت أسعار الدواجن اليوم، الجمعة، في الأسواق ومحلات الفراخ، حيث سجَّل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 86 و87 جنيهًا، ويصل السعر للمستهلكين بين 96 إلى 98 جنيهًا حسب المنطقة، بعد إضافة تكلفة النقل وهامش ربح السماسرة والتجار.

أسعار الفراخ اليوم

وبلغ سعر الفراخ الساسو 106 جنيهات في المزرعة، كما سجَّل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 75 جنيهًا، وسجل سعر الكتكوت الساسو 14 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 33 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وشهدت كذلك أسعار البيض استقرارًا في الأسواق، حيث سجَّلت 151 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر  154 جنيهًا، وتصل للمستهلكين وقد تزيد من 6 إلى 8 جنيهات حسب كل منطقة.

انفراجة فى أسعار الدواجن والبيض

وكان قد أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة في أسعار الدواجن والبيض مع تحسن الأحوال الجوية وتوافر الخامات والأعلاف خلال الفترة المقبلة قبل شهر رمضان، وسيزداد الإنتاج وتنخفض الأسعار مع دخول دورات تسمين جديدة، حيث إنه مع تحسن الأحوال الجوية يقل النافق ويزيد المعروض ويحدث توازن في الأسعار للدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، لـ"الدستور"، إنه لا يوجد أي شكل من أشكال الاحتكار والتخزين للدواجن، ومع توفير الخامات ستقل التكلفة وسيزداد الإنتاج، ومتوقع أن تنخفض الأسعار مع دخول دورات جديدة، وخفض تكلفة الخامات، مشيرًا إلى أنه مع نقص اللحوم والأسماك في الأسواق أصبح هناك تكالب وضغط على الدواجن، مؤكدًا ضرورة توفير العملة من النقد الأجنبي من البنوك.

وأضاف أن التكلفة الإنتاجية للدواجن والبيض تزيد في فصل الشتاء، وزيادة سعر العلف من الذرة وفول الصويا نتيجة زيادة سعر الدولار في السوق السوداء.

الفراخ بــ 96جنيه للمستهلك أسعار الدواجن والبيض

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