الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

زادت تساؤلات المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك عن سعر الريال السعودي، اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وشهدت منصات البحث الإلكترونية اقبال كبير لمعرفة كيفية الحصول على العملة في ظل ارتفاع الطلب على الريال السعودي خلال موسم العمرة الحالي، بالتزامن مع الإجازة الإسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

أسعار العملات اليوم 

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 13.18 جنيه.

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 8-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك بعد تحرير سعر الصرف

 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-3-2024 مقابل الجنيه المصري

 

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الجمعة 8 مارس 2024.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الجمعة نحو 13.15 للشراء ونحو 13.18 للبيع.

 

 

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 13.13 للشراء ونحو 13.18 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الجمعة نحو 13.13 للشراء ونحو 13.18 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 13.12 للشراء ونحو 13.17 للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الجمعة نحو 13.15 للشراء ونحو 13.18 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الجمعة نحو 13.08 للشراء ونحو 13.17 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 8 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الجمعة 8 مارس 2024.

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 8-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

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