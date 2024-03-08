سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك بعد تحرير سعر الصرف

غيرت خطوة تحرير سعر الصرف التي قام بها البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، مسار سعر الصرف في السوق المصري، مما قضى على السوق السوداء، بعد توفر الدولار بالبنوك.

وسجل سعر الدولار استقرارًا ملحوظًًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 600 نقطة، ويرصد الدستور في التقرير التالي سعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 49.33 جنيه للشراء، مقابل 49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر: 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 49.35 جنيه للشراء، مقابل 49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

49.30 جنيها للشراء، 49.40 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

49.30 جنيها للشراء، مقابل 49.40 جنيه للبيع.

تحرير سعر الصرف

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت صباح الأربعاء، عدة قرارات تاريخية بشأن الدولار، منها تحرير صرف الجنيه المصري أمام كافة العملات طبقا لآليات السوق.

وأكد البنك المركزي، في بيان له، على التزامه بتحقيق كافة طرق الاستقرار في جميع الأسعار على المدى المتوسط، لمواجهة التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.

وأكد بيان البنك المركزي على توحيد سعر الصرف الجنيه، أن قرار تحرير الجنيه إجراء بالغ الأهمية، فهو يساهم على القضاء على الفجوة بين سعر صرف السوق الموازية وكافة البنوك التجارية.

وفي الوقت نفسه أصدر البنك المركزي قرارا برفع أسعار الفائدة 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، مؤكدًا أن قرار رفع سعر العائد الأساسية يهدف إلى تقييد الأوضاع النقدية لتتسق مع الطريق المستهدف لخفض معدلات التضخم.