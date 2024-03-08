الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك بعد تحرير سعر الصرف

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

غيرت خطوة تحرير سعر الصرف التي قام بها البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، مسار سعر الصرف في السوق المصري، مما قضى على السوق السوداء، بعد توفر الدولار بالبنوك.

وسجل سعر الدولار استقرارًا ملحوظًًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 600 نقطة، ويرصد الدستور في التقرير التالي سعر الدولار في البنوك.

 

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

 

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 49.33 جنيه للشراء، مقابل 49.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

 

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر: 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 49.35 جنيه للشراء، مقابل 49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

49.30 جنيها للشراء، 49.40 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

49.30 جنيها للشراء، مقابل 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2024 فى البنوك

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

تحرير سعر الصرف

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت صباح الأربعاء، عدة قرارات تاريخية بشأن الدولار، منها تحرير صرف الجنيه المصري أمام كافة العملات طبقا لآليات السوق.

وأكد البنك المركزي، في بيان له، على التزامه بتحقيق كافة طرق الاستقرار في جميع الأسعار على المدى المتوسط، لمواجهة التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.

وأكد بيان البنك المركزي على توحيد سعر الصرف الجنيه، أن قرار تحرير الجنيه إجراء بالغ الأهمية، فهو يساهم على القضاء على الفجوة بين سعر صرف السوق الموازية وكافة البنوك التجارية.

وفي الوقت نفسه أصدر البنك المركزي قرارا برفع أسعار الفائدة 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، مؤكدًا أن قرار رفع سعر العائد الأساسية يهدف إلى تقييد الأوضاع النقدية لتتسق مع الطريق المستهدف لخفض معدلات التضخم.

سعر الدولار اليوم الجمعه سعر الصرف البنوك البنك المركزي المصري سعر الدولار

مواد متعلقة

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2024 فى البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 2024/3/7

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

مؤلفة "مليحة": إعلام الاحتلال تحدث عن المسلسل والتأثير المصري يرعبهم

عاجل| ارتفاع عدد ضحايا غارة الاحتلال على منزل برفح إلى 6 شهداء

سقوط أباطرة تزوير مستندات الحكومة في فخ الأمن بالدقهلية

اختفى بعد تواصله مع مجهول يزعم إدارة شركات أمير كويتي.. سيدة بالقليوبية تناشد "الداخلية" بالبحث عن ابنها

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا