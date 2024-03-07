سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 2024/3/7

يشهد البحث عن سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية في مصر بحث مكثف بعد قرارات البنك المركزي المصري أمس الأربعاء بالسماح لسعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة للإيداع والإقراض ب ٦٠٠ نقطة أساس أي 6%.

ننشر في التقرير التالي آخر تحديث وصل إليه سعر الدولار اليوم وسعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية بعد قرارت المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري عند 49.4320 جنيه للشراء و49.5686 جنيه للبيع.



وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم 49.5 جنيه للشراء 49.6 جنيه للبيع.



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري 49.5 جنيه للشراء 49.6 جنيه للبيع.

وهي نفس القيمة التي استقر عندها سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، حيث بلغ 49.5 جنيه للشراء 49.6 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 49.5 جنيه للشراء 49.6 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية فبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري للشراء 49.5 جنيه وللبيع 49.6 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 13.1798 جنيه للشراء و13.2169 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.1923 جنيه للشراء و13.2431 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 13.1921 جنيه للشراء و13.2256 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 13.509 جنيه للشراء و13.559 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib 13.1335 جنيه للشراء و 13.2256 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم



يورو

53.7326 جنيه للشراء.

53.8860 جنيه للبيع.

جنيــه إسترليـنى

62.8380 جنيه للشراء.

63.0165 جنيه للبيع.

دولار كنـدى

36.3845 جنيه للشراء.

36.4958 جنيه للبيع.

كرون دانمركى

7.2079 جنيه للشراء.

7.2284 جنيه للبيع.

كرون نرويجى

4.6821 جنيه للشراء.

4.6963 جنيه للبيع.

كرون ســويدى

4.7741 جنيه للشراء.

4.7881 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

55.8491 جنيه للشراء.

56.0223 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

33.0229 جنيه للشراء.

33.1252 جنيه للبيع.

دينــار كويتى

160.6291 جنيه للشراء.

161.1252 جنيه للبيع.

درهم إماراتي

13.4582 جنيه للشراء.

13.4965 جنيه للبيع.

دولار اســـترالى

32.2346 جنيه للشراء.

32.3484 جنيه للشراء.

دينــار البحــرين

131.1228 جنيه للشراء.

131.5060 جنيه للبيع.

ريـــال عمـــانى

128.3881 جنيه للشراء.

128.7562 جنيه للبيع.

ريـــال قطــــرى

13.5523 جنيه للشراء.

13.5972 جنيه للبيع.

دينـار أردنـى

69.6225 جنيه للشراء.

70.0022 جنيه للبيع.

يوان صينى

6.8662 جنيه للشراء.

6.8857 جنيه للبيع.