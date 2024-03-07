الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 2024/3/7

سعر الدولار
سعر الدولار

يشهد البحث عن سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية في مصر بحث مكثف بعد قرارات البنك المركزي المصري أمس الأربعاء بالسماح لسعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة للإيداع والإقراض ب ٦٠٠ نقطة أساس أي 6%.

ننشر في التقرير التالي آخر تحديث وصل إليه سعر الدولار اليوم  وسعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية بعد قرارت المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم في مصر 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري عند 49.4320 جنيه للشراء  و49.5686 جنيه للبيع. 
 

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم 49.5 جنيه للشراء 49.6 جنيه للبيع. 
 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري 49.5 جنيه للشراء 49.6 جنيه للبيع.

وهي نفس القيمة التي استقر عندها سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، حيث بلغ 49.5 جنيه للشراء 49.6 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 
 

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 49.5 جنيه للشراء 49.6 جنيه للبيع. 

أما في بنك الإسكندرية فبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري للشراء 49.5 جنيه وللبيع 49.6 جنيه. 

نائب محافظ البنك المركزى: هدفنا استقرار الأسعار على المدى المتوسط

البنك المركزى: السوق الموازية لا تُسعر ولا يوجد لها مقياس وليست منظمة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 13.1798 جنيه للشراء  و13.2169 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.1923 جنيه للشراء و13.2431 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري  13.1921 جنيه للشراء و13.2256 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 13.509 جنيه للشراء  و13.559 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib 13.1335 جنيه للشراء و 13.2256 جنيه للبيع.
 إقرأ أيضًا: 

عاجل.. هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

أسعار العملات الأجنبية اليوم 


 يورو
53.7326 جنيه للشراء.
53.8860 جنيه للبيع.

جنيــه إسترليـنى
62.8380 جنيه للشراء. 
63.0165 جنيه للبيع.

دولار كنـدى 
36.3845 جنيه للشراء. 
36.4958 جنيه للبيع.

كرون دانمركى 
7.2079 جنيه للشراء. 
7.2284 جنيه للبيع.

كرون نرويجى 
4.6821 جنيه للشراء. 
4.6963 جنيه للبيع.

كرون ســويدى
4.7741 جنيه للشراء. 
4.7881 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى 
55.8491 جنيه للشراء. 
56.0223 جنيه للبيع. 

100 ين يابانى 
33.0229 جنيه للشراء. 
33.1252 جنيه للبيع.

دينــار كويتى
160.6291 جنيه للشراء. 
161.1252 جنيه للبيع.

درهم إماراتي 
13.4582 جنيه للشراء. 
13.4965 جنيه للبيع. 

دولار اســـترالى
32.2346 جنيه للشراء. 
32.3484 جنيه للشراء. 

دينــار البحــرين 
131.1228 جنيه للشراء. 
131.5060 جنيه للبيع. 

ريـــال عمـــانى
128.3881 جنيه للشراء. 
128.7562 جنيه للبيع. 

ريـــال قطــــرى
13.5523 جنيه للشراء. 
13.5972 جنيه للبيع. 

دينـار أردنـى
69.6225 جنيه للشراء. 
70.0022 جنيه للبيع. 

يوان صينى
6.8662 جنيه للشراء. 
6.8857 جنيه للبيع.

txt

الغرف التجارية: انخفاض 20% في أسعار الزيت بعد قرارات البنك المركزي اليوم

txt

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

txt

19% تراجع بسعر التأمين على السندات الدولارية بعد قرارات البنك المركزي

txt

نائب محافظ البنك المركزى: معدل العائد على الأصول وصل إلى 1.2%

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اعلى سعر للدولار سعر الدولار الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في البنك الدولار مقابل الجنيه

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 7-3-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 بالجنيه المصرى والدولار 

عطل فنى يضرب فيسبوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 2024/3/7

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكي نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

وسط اتساع المجاعة.. استشهاد العشرات بغزة جراء غارات الاحتلال المتواصلة لليوم 153

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة