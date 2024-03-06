الأربعاء 06 مارس 2024
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محافظ البنك المركزى: إتاحة الدولار بكميات كبيرة تُساهم فى سرعة ضبط الأسعار

حسن عبد الله محافظ
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن حساسية المستهلك المصري تجاه الأسعار أقل من أي مواطن في العالم، متابعًا: "ناس كثيرة جدًا تشتري السلع رغم ارتفاع الأسعار".

وأضاف عبدالله خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: "جزء من الحل أن نقلل استهلاكنا، وبدلًا من ما نسأل في مكان واحد نسأل في مكانين".

وتابع: "الناس كانت تدعي أنها تحصل على الدولار بأسعار عالية جدًا وبالتالي التسعير يرتفع، لكن اليوم هناك إتاحة للدولار بكميات كبيرة من خلال الجهاز المصرفي، الإتاحة ستجعل البضائع تدخل وستكون هناك حركة في السوق".

وأكد أن الحركة التي حدثت في السوق اليوم حركة حقيقية، مشيرًا إلى أن المشكلة يتم حلها، متابعًا: "كل حاجة ستكون في مسارها الصحيح بالتعاون مع الدولة".

محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الدولار سعر الصرف

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