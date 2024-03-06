الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

السلع
السلع

أعرب الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن تقديره للقرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف، مؤكدا أنها تمت بشكل احترافي ومدروس.

وقال “عز” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار ينعكس إيجابا على أسعار السلع، خاصة تلك التي تحتوي على مكونات مستوردة بالدولار.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أنه تم عقد لقاءات مع المسؤولين عن السلع المختلفة، والتوصل إلى اتفاق لخفض الأسعار فورا، بعد أن هبط سعر الدولار من 70 جنيها إلى 50 جنيها.

وأشار إلى أن بعض السلع شهدت انخفاضا بنسبة 20% من يوم أمس، ومن بينها الفول الذي انخفض سعره بنسبة 18%، متوقعا أن تستمر حركة الانخفاض في أسعار السلع حتى قبل شهر رمضان.

وأكد “عز” أن تحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، سيجذب استثمارات أجنبية كبيرة إلى السوق المصرية خلال الفترات المقبلة.

صالة التحرير عزة مصطفى الدكتور علاء عز الغرف التجارية البنك المركزي سعر الصرف الدولار سعر الدولار أسعار السلع

الأكثر قراءة

عاجل.. هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟