عاجل.. هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

أعرب الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن تقديره للقرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف، مؤكدا أنها تمت بشكل احترافي ومدروس.

وقال “عز” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار ينعكس إيجابا على أسعار السلع، خاصة تلك التي تحتوي على مكونات مستوردة بالدولار.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أنه تم عقد لقاءات مع المسؤولين عن السلع المختلفة، والتوصل إلى اتفاق لخفض الأسعار فورا، بعد أن هبط سعر الدولار من 70 جنيها إلى 50 جنيها.

وأشار إلى أن بعض السلع شهدت انخفاضا بنسبة 20% من يوم أمس، ومن بينها الفول الذي انخفض سعره بنسبة 18%، متوقعا أن تستمر حركة الانخفاض في أسعار السلع حتى قبل شهر رمضان.

وأكد “عز” أن تحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، سيجذب استثمارات أجنبية كبيرة إلى السوق المصرية خلال الفترات المقبلة.