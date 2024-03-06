الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عضو "صناعة النواب": سعر الصرف المرن سيقضى على سوق الدولار الموازية

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي تستهدف القضاء على السوق الموازية التي كانت تتحكم في الأسعار خلال الفترة السابقة وتؤثر على استقرار الاقتصاد.

وأوضح نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، على برنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي أصدر توجيهات للبنوك بتنقية بيانات المستوردين لتحديد حجم الاحتياجات الفعلية للنقد الأجنبي، ما يساعد في خفض التكلفة على المستوردين، وبالتالي على المواطنين الذين كانوا يتحملون زيادة التكلفة.

وأشار نصار إلى أن سعر الدولار سيتبع آليات العرض والطلب، وسيشهد تذبذبات بين الارتفاع والانخفاض حتى يصل إلى مستوى مستقر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، سيمنع المضاربة في الدولار، وسيزيد من الثقة في الأسواق التي كانت تعاني من الركود والخوف من الشراء.

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